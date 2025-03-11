К 2030 году спрос на технических специалистов в Казахстане вырастет до 400 тысяч человек. Однако молодежь неохотно осваивает такие профессии. Главные причины, по которым это происходит назвали в Министерстве труда и социальной защиты населения. В их числе: заработная плата и тяжелые условия труда. В новом выпуске программы "Важная тема - LIVE" разбираем, почему эти представления о работе в 2025-м году в корне неверны. В гостях у Baigenews.kz заместитель директора Департамента МТСЗН РК Айжан Жапалбаева.