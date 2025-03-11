Почему молодёжь не выбирает рабочие профессии рассказали в Минтруда РК
Оказалось, школьники и студенты неправильно представляют себе современные производства.
Сегодня, 18:39
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Сегодня, 18:39Сегодня, 18:39
125Фото: kazakhmys.kz
К 2030 году спрос на технических специалистов в Казахстане вырастет до 400 тысяч человек. Однако молодежь неохотно осваивает такие профессии. Главные причины, по которым это происходит назвали в Министерстве труда и социальной защиты населения. В их числе: заработная плата и тяжелые условия труда. В новом выпуске программы "Важная тема - LIVE" разбираем, почему эти представления о работе в 2025-м году в корне неверны. В гостях у Baigenews.kz заместитель директора Департамента МТСЗН РК Айжан Жапалбаева.
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