  • 11 Марта, 19:16
  • BAIGENEWS

Почему молодёжь не выбирает рабочие профессии рассказали в Минтруда РК

Оказалось, школьники и студенты неправильно представляют себе современные производства.

Сегодня, 18:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kazakhmys.kz Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
125
Фото: kazakhmys.kz

К 2030 году спрос на технических специалистов в Казахстане вырастет до 400 тысяч человек. Однако молодежь неохотно  осваивает такие профессии. Главные причины, по которым это происходит назвали в Министерстве труда и социальной защиты населения. В их числе: заработная плата и тяжелые условия труда. В новом выпуске программы "Важная тема - LIVE" разбираем, почему эти представления о работе в 2025-м году в корне неверны. В гостях у Baigenews.kz заместитель директора Департамента МТСЗН РК Айжан Жапалбаева.

Самое читаемое

Наверх