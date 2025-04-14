На брифинге в СЦК был затронут вопрос о прозрачности деятельности организаций по коллективному управлению правами, в частности — РОО "Казахстанское авторское общество" ("КазАК"), передаёт BaigeNews.kz.

В прошлом представители Министерства юстиции заявляли о намерении проверить работу нескольких таких организаций, включая "КазАК", на предмет корректности распределения и выплаты авторских вознаграждений.

Комментируя ситуацию, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева отметила, что вопрос действительно поднимался, однако проверка со стороны Минюста до настоящего времени так и не была проведена.

"Вопросы обеспечения авторских прав, включая выплату вознаграждений за использование произведений, действительно являются актуальными. Министерство юстиции, являясь уполномоченным органом, согласно закону об авторском праве, осуществляет контроль за деятельностью организаций по коллективному управлению. В своё время министерство, по обращениям авторов, пыталось инициировать проверку в отношении "КазАК", однако по отдельным причинам она не была реализована", — пояснила Айнур Есендикова.

По её словам, организация продолжает работать в соответствии с действующим законодательством и предоставляет отчётность как в уполномоченный орган, так и членам общества.

Спикер также сообщила, что Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой предпринимает конкретные меры по отношению к организациям по коллективному управлению правами, деятельность которых вызывает сомнения в прозрачности.

"Мы проанализировали документы, представленные организациями по коллективному управлению правами, и через Генеральную прокуратуру инициировали иски о приостановлении деятельности отдельных из них. Причина — в том, что некоторые из этих организаций существуют лишь формально: на практике они не осуществляют сбор, распределение и выплату вознаграждения авторам и исполнителям", — заявила Шолпан Абдреева.

По её словам, в результате поданного иска в судебном порядке деятельность одной из таких организаций уже приостановлена на полгода.