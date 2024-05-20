Каждую весну, чиновники Минсельхоза и Минторговли начинают бороться с ценообразованием на продовольствие. В целом, по продуктам питания, официально, никакого удорожания не зафиксировано. В новом выпуске программы "Асык" мы разбираемся почему Минсельхоз не сберёг свой урожай овощей и как Минторговли вынуждено закупать чужой, передаёт BaigeNews.kz.

Цены не то, что не растут, а даже падают. Дорожают только овощи, а они, между прочим, относятся к социально значимым продуктам питания. Чиновники даже определение этому явлению придумали – межсезонье. Это когда своих овощей с прошлого урожая уже не осталось и профильные ведомства закупают их у ближайших соседей с юга. Однако, в Казахстане, по итогам уборочной-2023, овощей, особенно картофеля и лука перепроизвели в несколько раз. Так зачем же тогда мы этой весной вынуждены овощи закупать? Причина – нехватка нужного объёма овощехранилищ. Конкретно картофелехранилищ, например, стране нужно в три раза больше, чем есть сейчас. С луком такой проблемы нет, дефицит всего 3%, но отечественные фермеры отказались прошлой осенью продавать государству лук по низким фиксированным ценам, а до весны цена так и не выросла и лук попросту сгнил. Теперь и его Минторговли намерено закупать извне. В итоге, по факту, этой весной, у Минсельхоза пустые овощехранилища, а у казахстанских фермеров гнильё и убытки. Откуда у наших чиновников эта манера – бороться со следствием, а не с причиной?