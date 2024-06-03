Почему лагеря для детей в Казахстане становятся роскошью

В Казахстане второй год подряд сокращается число действующих загородных оздоровительных лагерей, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. По информации, озвученной чиновниками на заседаниях правительства РК, ещё в 2022-м в стране работали 236 таких учреждений для детского отдыха. Этим летом их будет всего 182. За два года наблюдается уменьшение количества на 22,9%.

Причину сокращения числа загородных лагерей за последний год объяснил министр просвещения Гани Бейсембаев. Глава ведомства уточнил, что в 2023-м были проведены проверки состояния учреждений, 20 лагерей их не прошли. "Эти 20 загородных лагерей убраны из списка, там ведётся контроль. Сейчас в стране осталось 182 детских оздоровительных центра. Их проверяют со стороны Минздрава по санитарно-эпидемиологическому состоянию, по части МВД и МЧС — на предмет безопасности", — сообщил Бейсембаев на встрече в правительстве в конце мая.

Детских учреждений других видов — пришкольных, палаточных, юрточных лагерей — в этом году в стране будет насчитываться 10,7 тыс. В сравнении с 2022-м общее количество лагерей из этой группы уменьшилось на 4,2%. Большая часть из них — 10,1 тыс. — организации при школах. Лагеря, которые не имеют собственного комплекса зданий, территорий и в принципе функционируют по иным программам детского отдыха, примут в этом году 2,7 млн детей. С учётом того, что оздоровительным отдыхом будут охвачены 2,9 млн школьников, для большинства из них в качестве детского лагеря будет выступать родная школа.

В загородных центрах побывает относительно немного детей — всего 240 тыс. И хотя за год показатель увеличился на 85 тыс. человек, доля счастливчиков, которые отдохнут полноценно, всё ещё ничтожно мала: всего 6,3% от общего школьного контингента.

Почему детский туризм и оздоровительный отдых в Казахстане оказались доступны только очень небольшой группе школьников? Причин несколько. Одна из самых важных — системная проблема с обновлением материально-технической базы детских лагерей. По мнению группы мажилисменов, обратившихся с запросом к главе правительства, большинство таких детских учреждений в нашей стране находятся в полуразрушенном состоянии, так как были построены ещё в советский период. Старые здания приходят в упадок, строительство новых не успевает за потребностями.

По данным Республиканской ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха, в 90-х годах в стране насчитывалось 470 загородных лагерей. Теперь их осталось меньше половины от прежних объёмов, а демографическая ситуация с тех времён сильно изменилась.

Вторая большая проблема — бесконтрольность и слишком простой "вход" на этот рынок услуг для предпринимателей, не готовых обеспечить полную санитарно-эпидемиологическую, пожарную и общественную безопасность. Об этом заговорили после скандальной истории с размещением детского загородного лагеря в здании сауны в Алматы. По словам руководителя специализированной ассоциации Кайрата Султанова, высказанным им в СМИ, "благодаря поддержке НПП „Атамекен“ с бизнеса сняты некоторые обременительные, разрешительные документы и лицензии, в том числе и лицензия на право заниматься детским отдыхом. Однако я настаиваю на том, что эту деятельность необходимо вновь лицензировать". Свои предложения ассоциация направила в Министерство просвещения РК.

История лагеря в сауне в прошлом году стала поводом для проверки большинства лагерей прокуратурой. Результаты инспекции и фото, которые сделали проверяющие, шокировали. Антисанитария, небезопасные условия приготовления пищи и проживания детей. Только в Алматинской области 8 из 22 детских загородных лагерей работали без разрешений уполномоченных органов.

Ситуация с нехваткой загородных стационарных лагерей ставит перед властями серьёзную капиталоёмкую задачу по строительству новых зданий и сооружений для отдыха детей. Судя по действующим программным документам, в ближайшие годы проблема полностью не решится. В стране принята Дорожная карта по оздоровлению и развитию творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024–2026 годы. В ней говорится, что за три года в РК должно быть построено 50 новых объектов организации оздоровления и отдыха. Если планы будут воплощены в реальность, в 2026 году число загородных лагерей увеличится до 232. То есть страна вернется к уровню 2022 года.

Целевой индикатор дорожной карты — охват детей школьного возраста оздоровлением и отдыхом. Планируется, что уже в текущем году показатель достигнет 10%, а в следующем — 12%.