Председатель Комитета по торговле МТИ РК Айдар Абилдабеков сообщил, что за последние два года меры государственного контроля с посредниками ужесточились. Если в 2022 году было зафиксировано 490 правонарушений, то в 2023 году этот показатель вырос до 1008, а в прошлом году уже привлечены к ответственности 4384 предпринимателя. Власти рассматривают возможные решения проблем, включая упрощение налоговой системы, прямые договоры между фермерами и торговыми сетями, а также форвардные закупки через социальное предприятие, передает BaigeNews.kz.

Одной из ключевых проблем остается система налогообложения. Многие фермеры, не являясь плательщиками НДС, реализуют продукцию без документов, напрямую на рынках и в небольших торговых точках. В то же время крупные торговые сети обязаны уплачивать НДС, что мешает им закупать товары напрямую у фермеров. В этой ситуации на рынке появляются посредники, которые покупают товар у фермеров, уплачивают НДС, добавляют свою маржу, поставляют продукцию в торговые сети. Это неизбежно ведет к росту цен для конечного потребителя.

По словам Абилдабекова, крупные фермеры имеют налоговую льготу 70 процентов – они платят только 30 процентов НДС. В то же время малые фермеры и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) не являются плательщиками НДС и реализуют продукцию без документов, преимущественно на рынках и в небольших торговых точках.

"Однако крупные торговые сети обязаны уплачивать НДС, что создает сложности. Например, фермер, продающий картофель за 250 тенге за килограмм, не хочет выписывать счета-фактуры и платить НДС. В результате торговая сеть не может закупать продукцию у него напрямую. Здесь появляется посредник, который приобретает товар, уплачивает НДС, добавляет свою маржу, платит корпоративный подоходный налог (КПН) и затем поставляет товар в сеть", - Айдар Абилдабеков.

Если торговые сети заранее не заключили контракты или не привлекли финансирование от социально-предпринимательских корпораций (СПК) акиматов, например, через форвардные или фьючерсные контракты, они вынуждены приобретать товар по текущим рыночным ценам.

Что предпринимает государство?

По словам председателя Комитета торговли МТИ РК Айдара Абилдабекова, для борьбы с этой проблемой в последние годы были усилены меры государственного контроля.

Так, например, в 2022 году местные исполнительные органы составили 490 протоколов по нарушениям, из которых 310 касались торговой сферы. В 2023 году после создания Комитета торговли этот показатель вырос до 1008, в том числе 760 случаев касались превышения торговой надбавки.

"В прошлом году уже зафиксировано 4384 нарушения, что более чем в 5 раз превышает показатели предыдущего года. С начала года 691 предприниматель привлечен к административной ответственности, а в работе находятся еще 79 материалов", - добавил Абилдабеков.

Для минимизации роли посредников рассматриваются различные механизмы. Среди возможных решений: упрощение налоговой системы для фермеров и торговых сетей, заключение прямых контрактов между фермерами и магазинами. Также расширение практики форвардных закупок через социально-предпринимательские корпорации.