Почему красят дизтопливо для фермеров, объяснили в Минэнерго

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В Министерстве энергетики Казахстана ответили на вопрос о том, зачем решили красить дизтопливо для фермеров, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы ведомства Болата Акчулакова, подкрашивать топливо, выделяемое по льготной цене - не новая практика.

"Мы применяли эту практику почти 10 лет назад. Её смысл простой - топливо идёт адресно для определённых видов работ, то есть для сельхозтоваропроизводителей. Оно нигде не должно больше появляться - ни на заправочной станции, ни на заграничных заправках. Для того, чтобы не вывозили. В этом году мы внедрили систему пин-кодов. То есть всё топливо, которое выпускается в адрес сельхозтоваропроизводителей, идёт с пин-кодами. Его нельзя никому перепродать. Его можно только потребить. А крашеное - это защита от того, чтобы они в обмен пин-кодов не продавали его за наличный расчет. Там уже пин-код не сработает", - сказал Акчулаков.

Кроме того, он рассказал, не наносит ли эта краска вреда топливу.