Почему Китай снова закрылся для казахстанских зернопроизводителей

Сезон - 2024 оказался одним из самых успешных для сельхозтоваропроизводителей. Этот год, кажется, дал передышку фермерам от вечно-преследующих природных проблем: засухи, нашествия вредителей, проливных дождей, которые мешают собирать урожай. Однако, даже после более спокойного сезона, на горизонте высветились очередные вызовы. Экспорт зерна в Китай, поиск новых рынков для сбыта продукции, излишки на внутреннем рынке. О том, что мешает на волне успеха покорять новые горизонты, редакции BaigeNews.kz рассказал официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

Общая политика

Просторы Казахстана, где сельскохозяйственные земли занимают 74% территории, исторически играли ключевую роль в экономике страны. В 2024 году Казахстан достиг беспрецедентного урожая зерна - 26,5 миллионов тонн. Что стало катализатором такого скачка? За этими цифрами стоит история устойчивости, политики и глобальной интеграции.

Казахстан доказал, что география, хотя и важна, уступает место инновациям, когда дело касается превращения сельскохозяйственного потенциала в экономические достижения.

Климатические условия сыграли решающую роль в успехе урожая 2024 года. Необычно благоприятная погода - мягкая зима и обильные весенние осадки - значительно увеличили урожайность. Однако зависимость от климатических факторов создает уязвимость. Весенние дожди повысили влажность почвы, увеличив урожайность пшеницы и ячменя на сорок процентов. Сокращение периода заморозков позволило продлить циклы посадки. Для минимизации климатических рисков Казахстан разрабатывает засухоустойчивые сорта культур: селекционные пшеницы, адаптированные к засушливым условиям.

В Северном Казахстане региональные власти внедрили мобильные силосные установки, способные сохранять зерно в суровых погодных условиях, что обеспечило его качество для длительных экспортных маршрутов.

Несмотря на традиционный внешний вид полей Казахстана, тут активно используют передовые технологии. Казахстанские фермеры внедряют точное земледелие, IoT-мониторинг и прогнозирование урожайности с помощью ИИ, что меняет производительность.

Алгоритмы определяют оптимальные зоны для посева, снижая использование удобрений. Техника с сенсорами уменьшает потери зерна при сборе. Экспортное зерно получает цифровые сертификаты, обеспечивающие прослеживаемость для международных покупателей.

В результате произошло снижение производственных затрат на 18%, увеличилась точность прогнозирования урожайности на 25%, что уменьшило потери.

Казахстанское зерно стало доступно потребителям в Азии, Европе и Африке. В 2024 году экспорт вырос до 12 миллионов тонн, увеличившись почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Диверсификация экспортных рынков сыграла ключевую роль в стабилизации цен и обеспечении стабильного дохода. Экспорт в Китай увеличился в пять раз благодаря торговым соглашениям. Новые рынки, как Пакистан и Индия с высоким спросом на качественную пшеницу стали основными покупателями.

Несмотря на растущий спрос, узкие места в цепочке поставок остаются проблемой. Для их решения улучшаются железнодорожные сети, соединяющие Казахстан с портами Черного моря, строятся региональные зерновые хабы с ускоренной таможенной обработкой.

Устойчивость стала неотъемлемой частью стратегии Казахстана. Проблемы деградации почвы и нехватки воды угрожают долгосрочной жизнеспособности отрасли. Ротация культур и сидераты обогащают почву без использования синтетических удобрений. Для управление водными ресурсами вводятся пилотные проекты на юге Казахстана, где используют опреснительные установки для орошения.

Совмещение целей устойчивого развития с предпочтениями экспортных рынков на органическое зерно открывает Казахстану доступ к премиальным ценам.

Хранение и транспортировка зерна стали ключевыми направлениями. В 2024 году Казахстан приоритетно инвестировал в увеличение мощностей по сушке зерна на 30%, расширение железнодорожных линий для сокращения задержек при экспорте. Введение модульных силосов позволило некрупным хозяйствам сохранять излишки зерна, снижая зависимость от городских хранилищ.

Несмотря на достижения, урожай 2024 года выявил слабые стороны: В первую очередь это дефицит рабочей силы. Урбанизация сократила число сельских работников на 15% за десятилетие. Второе, зависимость от монокультуры: преобладание пшеницы увеличивает риск истощения почвы и насыщения рынка.

К 2030 году Казахстан планирует увеличить долю масличных культур до 30% от экспорта, достичь 50% использования возобновляемой энергии в сельском хозяйстве, создать инновационный аграрный хаб для обучения фермеров современным практикам.

Реальные вызовы

- Большой урожай, естественно, радость для фермеров, показатель успешности их труда, того, что их вложения не прошли даром. Как финансовые, так и не материального характера. Время, опыт, душу отдавали. В целом сезон прошел позитивно. Естественно, были проблемы и сложности в течение сезона. Начиная от того, где взять финансирование, учитывая прошлый год, достаточно тяжелый, когда получили низкий урожай и неважное качество зерна. То есть, у фермеров были проблемы, где взять деньги на посевную, товаро-материальные ценности, те же семена. Некоторые сеяли зерном из товарных партий, предварительно проверив на всхожесть. Поэтому, вызовы определенные были, но, слава богу, погода помогла. Тот, кто смог найти финансы и отработать по полной технологии, конечно очень хороший урожай получил. У тех, кто не смог, сложилась ситуация "видит око, зуб неймет". То есть, на вид было очень хорошо, но грибковые заболевания у тех, кто не обрабатывал, дали о себе знать и снизили и урожайность и качество.

В итоге, двадцать шесть миллионов миллионов семьсот тысяч зерновых и зернобобовых культур валовый сбор. Из них министерство сельского хозяйства дает итог по пшенице в сумме девятнадцать миллионов. Наши оценки чуть скромнее. Мы даем порядка семнадцати миллионов после доработки по пшенице, а общий сбор порядка двадцати четырех с половиной миллионов. Это оценка Зернового союза по зерновым и зернобобовым.

Качество пестрое и зависит от того, работали фермеры со средствами защиты растений, или нет. Удобрения и гербециды использовали или не использовали, то есть целый комплекс нужно было учитывать. И те, кто соблюдал все агротехнические необходимые мероприятия, получили очень хороший урожай.

- Погода помогла, что касается государства, какая работа проводится и достаточно ли принятых мер?

- Определенные вызовы остаются. Во-первых, это невыплата субсидий. Есть еще задолженность по субсидиям прошлого года. На первое августа 2024 года задолженность составляла более шестьсот двадцати миллиардов тенге. Сейчас, как утверждает министерство сельского хозяйства, двести пятьдесят миллиардов. Не знаю, где они взяли такую сумму для выплат. И если бы субсидии все - таки выплачивались, фермеры Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской области не поднимали бы эти вопросы.

Задолженность в августе месяце была еще и за 2023, и за 2024 годы. Сейчас, по крайней мере у нас есть неполученные субсидии за 2023 год. Скорее всего, у других тоже.

Фермеры рассчитывают на эти деньги, а если государство не может их выплачивать, тогда они должны честно встать и сказать, у государства нет возможности выплачивать. По крайней мере, не держать в ожидании. Я уж не говорю про возврат МДС экспортерам. Это тоже замороженные средства, на которые они могли бы покупать зерно у фермеров.

Это все вопросы финансового планирования, вопросы экономии бюджетных средств, контроля, спроса. А то получается, чиновника пожурили, поругали, выговор объявили, сняли с должности, через три месяца, полгода, он всплыл на другой должности. Такого быть не должно. На мой взгляд, есть ошибка, и должностные лица должны нести за это полную ответственность.

- Как обстоит вопрос с экспортом зерна, учитывая высокую урожайность?

- Вопрос не решен ни по вывозу, ни по транспортировке. То есть, какая ситуация на данный момент. Китай ужесточил карантинные фито-санитарные требования, в результате время досмотра увеличилось в два раза соответственно. Урумчийская железная дорога в три раза ограничила приемку зерновых грузов. Мы уверены, что этот вопрос необходимо решать именно на уровне госорганов.

Далее, мы ввели запрет на импорт российского зерна. Для чего мы это сделали, остается непонятным, потому что у нас на сегодняшний день плюс -минус одинаковые цены с Россией. Что мы хотели доказать,неясно, но разозлить мы их разозлили. И в результате импорт в Россию казахстанского зерна - чечевицы, семян льна закрыт. Более того, есть сложности с транзитом. Возникали даже у экспортеров сверхнормативные простои, когда стояли на станциях приграничных, и в портах российских загруженные вагоны, которые не давали разгружать на суда. И суда стояли, на которые не оформлялись документы. То есть все это было. Сейчас вроде в этом аспекте подвижка пошла, но кардинально вопрос не решен. А нам, на минуточку, в этом году нужно продать двенадцать миллионов тонн пшеницы. При этом, наши так называемые "традиционные" рынки способны вместе с мукой в зерновом эквиваленте восемь с половиной (8,5 млн) освоить. То есть, три с половиной миллиона нам нужно разместить на новых рынках. И на новых рынках разместить по методу "вагон-судно", - прямая перевалка. Но у нас ни вагонов не хватит, ни финансовых возможностей, ни в портах мощи нет, для того, чтобы такое количество вагонов накапливать. Обязательно возникнет вопрос либо простоя вагонов, либо простоя судна, либо и то и другое. А нам нужно получить стандартный доступ к портовой инфраструктуре России. Тем более, во второй половине сезона Россия резко снизит экспорт своего зерна. Потому что они уже вывезли свои двадцать пять с лишним миллионов своего зерна из сорока пяти миллионов. За четыре месяца - июль, август, сентябрь, октябрь. То есть им не так много и вывозить осталось. Соответственно, свято место пусто не бывает. Если один поставщик уходит с рынка, должна появиться замена. А замена в лице Евросоюза в этом году никак не прорисовывается. У них были свои проблемы и с урожаем, и с качеством. А там, где не было проблем - Румыния, Болгария - они активно сейчас вывозят свое зерно. То есть, во второй половине сезона в России не будет экспортного потенциала практически, в Евросоюзе тоже, и у нас есть уникальная возможность - выйти со своим зерном на мировой рынок, где мы в последний раз присутствовали больше десяти лет назад. Это самый ближний и самый дешевый вариант - через порты Черного моря и Балтики. Потому что альтернативные варианты через прибалтийские порты существенно дороже - на сорок, пятьдесят долларов. Через ТМТМ - это международный транкаспийский транспортный маршрут, так называемый срединный коридор - там, во-первых, стоимость существенно дороже, чем через каспийские порты, и даже чем через Прибалтику. А во -вторых, там тоже инфраструктура не готова к таким объемам. Гипотетические маршруты через Иран, Китай и так далее. Но это все только с точки зрения заоблачной мечты. Никто не знает эти маршруты, их возможности, финансовую составляющую этих маршрутов. Поэтому, по большому счету, для нас самый приемлемый вариант это через Россию. Но для этого нужно решить вопрос и снять ограничения. Для них это тоже возможность заработать.

- Что нужно предпринять?

- У нас большой урожай, нет должной реализации, большое предложение на рынке, потому что фермерам нужно исполнять свои обязательства. Время подошло. Идет обвал цены на пшеницу. И без помощи "Продкорпорации" не обойтись. То есть, "Продкорпорация" должна зайти на рынок и забрать эти три миллиона тонн. Сейчас. То есть, временно стерилизовать с рынка объем, который давит излишним предложением на рынок. И таким образом дать возможность фермерам рассчитаться по своим обязательствам. При этом, не большая, но часть этих денег вернется в бюджет, потому что они будут гасить обязательства перед "Казагрофинансом", перед Аграрной кредитной корпорацией, Продкорпорацией, которые брали денежные обязательства, не зерновые. То есть, эти деньги, по сути, опять вернутся, частично. И не надо бояться, о том, куда денет это зерно "Продкорпорация". Был уже опыт 2011 года, когда практически пять миллионов тонн было куплено. И за 2012 год на фоне высокой подорожавшей цены все это зерно разошлось. Все очень хорошо заработали.

"Продкорпорация" заработала, фермеры вздохнули, закрыли свои обязательства. Здесь тоже самое. Сейчас очень низкая цена. То есть, "Продкорпорации" нужно зайти на рынок, купить зерно. И очень вероятно, что в 2025 году они это зерно реализуют по ценам значительно выше, чем купят. Это нормальная ситуация и нормальная помощь. А решать нужно все вопросы в комплексе - и транзита, и экспорта на Китай, и закупа зерна Продкорпорацией. Но если вопрос с Китаем и Россией не только от нас зависит, но и от китайцев и россиян, то закуп зерна "Продкорпорацией" зависит только от нас. Не нужно бояться что это зря потраченные деньги. Почему деньги потрачены, на другой стороне ведь будут активы в виде зерна, которые потом будут продаваться дороже.

Закупочная цена по форвардным договорам была 85 тысяч тенге. Сейчас текущая рыночная цена - 60-65 тысяч тенге. Наверно, объективная где-то в середине. Примерно 75 тысяч тенге было бы объективно. Восемьдесят тоже неплохо.

Возвращаясь к вопросу об открытии российских путей для нашего зерна, это на уровне правительства должно решаться. Судя по всему, министерство сельского хозяйства решить этот вопрос не может, поэтому, наверно на уровне главы государства.

Россияне пропускают, но все это очень сложно. Во -первых, они ввели ограничения. И перевалка возможна только по прямому методу: вагон-судно. Десять тысяч тонн - это сто пятьдесят вагонов. Нам нужно возить зерно большими судами: двадцать пять и выше тысяч тонн. Посчитайте, сколько вагонов должно единовременно стоять в порту. Не многие порты имеют такую протяженность железнодорожных путей. Это во-первых. Во -вторых, единовременно мы не можем такое количество вагонов направить. Ни наша железная дорога, ни российская единовременно с таким валом просто не справится. Грузить более мелкими судами будет существенно дороже. Для справки: если в Египет отправлять с Черного моря, это будет стоить порядка 25 долларов рахт, на одну тонну. А судно в 5 тысяч тонн будет 62 доллара на одну тонну. Почувствуйте разницу.

Ну и поднимался вопрос о транспортных субсидиях. Надо в конце концов при транзите зерна на дальние рынки вводить транспортные субсидии. А у нас все с оглядкой на ВТО, еще кого - то. Но есть национальные интересы, они должны быть превыше всего.

- Из-за чего возникла проблема по вывозу зерна в Китай?

- Дело в том, что в августе месяце они полностью закрыли беспошлинный ввоз пшеницы в бондовую зону. Раньше с бондовой зоны можно было завозить кормовую пшеницу для переработки и производства кормов. И потом эти корма поставлялись во внутренний Китай. Отдельные товарищи, так сказать, ушлые, начали эту пшеницу перепродавать во внутренний Китай. То есть заходить без пошлины и перепродавать на внутрений рынок. А если поставка идет во внутрений Китай, то беспошлинный ввоз может осуществлять только государственная компания, либо нужно оплачивать 65% пошлины. Но основной недочет в том, что фуражная пшеница начала продаваться на внутреннем рынке Китая как продовольственная. А это, извините, в Китае уголовное преступление. Поэтому практически полностью прекращен ввоз пшеницы, ввозить можно только по контрактам госкомпании. А на все остальные культуры ужесточен досмотр. Подобная ситуация была в 2018 году, 5-6 месяцев продолжалась. В этом году с августа месяца. Возможно, после китайского нового года что-то изменится.

Но для этого нам необходимо начать активно вести переговоры, чиновникам. Понимаете, есть китайский менталитет. Он такой, что когда на него давишь, вода начинает камень точить. То есть эта планомерная ежедневная монотонная работа. Тебе на дверь указывают, ты в окно. Окно закрыли, ты в форточку. Форточку прикрыли, ты в замочную скважину просачиваешься. Это ментальность такая, ее надо учитывать, и работать с учетом этой ментальности.

- Известно, что Узбекистан тоже потребители значительного объема казахстанкой пшеницы

- Есть такое понятие как емкость рынка. Вот у вас есть чайник, там 1,7 литра, вы можете туда три литра налить? Поэтому вопрос исчерпан. То есть их емкость и платежеспособность не позволяют взять больше. Это не тот вариант. И количество денег не позволит им и их населению питаться значительно большим количеством зерна и продуктов из него.

Россию мы давно не рассматриваем и не импортируем. Хотя в этом году, учитывая, что не все хорошо с качеством, и количеством тоже, Россия могла бы выступить импортером нашего зерна, какой -то части. А Китай это огромный рынок, который находится у нас под боком, где мы ни с кем не должны по транзитам договариваться, никого просить. Нам просто нужно наладить эту коммуникативную связь. Ежегодно Китай покупает порядка десяти- одиннадцати миллионов тонн пшеницы, и двенадцать миллионов тонн ячменя с мирового рынка. Я считаю, что десять процентов нишу по пшенице и десять процентов ниши по ячменю, учитывая,что у нас прямая граница с Китаем, мы просто обязаны иметь. В Китай тащат со всех концов света - с Австралии, Канады, Аргентины, США, Евросоюза. Ну а нам сам бог велел. Емкость рынка огромная, платежеспособноть очень хорошая. В прошлом маркетинговом году мы продали в Китай более 918 тысяч тонн ячменя, это рекорд был. Больше мы в Китай никогда не продавали. В этом году отгрузки идут, но сейчас они в силу вышеперечисленных причин, обжегшись на молоке, на воду дуют.