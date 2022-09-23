Почему Казахстану не стоит закрывать границы с Россией, объяснил Марат Башимов

Фото: facebook.com/marat.bashimov

Почему Казахстану не стоит закрывать границы с Россией, в своём посте в Facebook написал директор Экспертного института европейского права и прав человека, член Национального совета общественного доверия при президенте РК и председатель общественного совета Антикоррупционной службы Марат Башимов, передаёт BaigeNews.kz.

"Закрытие границы имеет и другую негативную сторону и (может - Ред.) привести к обратной реакции, ухудшению экономического обмена, поскольку ударит по продовольственной безопасности северных регионов Казахстана, потому что зависимость от импорта товаров и продовольствия очень значительна и может "обрушить" всю приграничную торговлю, приведёт подорожанию и дефициту товаров. Это то, что бросается сразу в глаза", - написал юрист.

Также Марат Башимов отметил, что пребывание россиян на территории Казахстана не противоречит государственным законам. Граждане соседней страны, входящей в ЕАЭС, согласно международным договорам могут находиться на территории нашей страны 90 дней, после чего должны выехать. Разрешение на временное проживание регламентируют шесть установленных Правил, по которым нужно предоставить разрешительные или подтверждающие документы государственных органов.

Напомним, что после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в социальных сетях начали появляться видео с колоннами российских машин на казахстанско-российской границе. Пользователи писали о многокилометровых очередях и переполненных гостиницах казахстанских приграничных городов.

В КНБ заявили, что ситуация на пограничных постах находится под контролем ведомства. А в МВД назвали сроки и условиях пребывания россиян на территории Казахстана.