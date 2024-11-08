Почему казахстанцы "ведутся" на глупый развод: интернет-мошенники обманули их 17 тысяч раз

По данным МВД, в Казахстане за 10 месяцев 2024 года зарегистрировано более 17 тысяч случаев интернет-мошенничества. Самая распространённая схема обмана – продажа несуществующего товара или услуг через размещение объявлений на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах. Жертвы "ведутся" на заниженные цены, вносят предоплату или даже полную стоимость. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Чтобы не стать жертвой данного вида мошенничества, необходимо пользоваться проверенными сайтами объявлений, договориться об оплате после получения товара или услуги, убедиться в наличии товара или услуги.

Однако этой рекомендации видимо не следуют те, кто посреди ночи беспокоит жильцов квартиры одной из многоэтажек в центре Алматы.

Неоднократно незнакомые мужчины посреди ночи стучались к ним в дверь с требованием впустить их в квартиру. В одном из случаев хозяева вызвали полицию. Выяснилось, что адрес этой квартиры прислали незнакомцу, когда он обратился по объявлению о предоставлении услуг боди-массажа. Незнакомец показал полицейским переписку. По его словам, он отправил авторам объявления задаток, ему скинули данный адрес, по которому он и приехал.

Как итог – поездка в участок, написание объяснительных с обеих сторон, потерянный драгоценный ночной сон для жильцов квартиры, которые, в общем-то, ни при чём.

"В нашу квартиру такие непрошенные гости заявляются посреди ночи уже третий раз. Мы не открывали двери изначально, но первые два раза были вынуждены вызвать полицию. В первый раз пришлось ехать в участок, и только там человек понял, что его обманули мошенники. Во второй раз незванный гость был более агрессивен, угрожал и считал, что мы и есть мошенники. В третий раз обошлось без вызова стражей порядка, человек сам ушёл, но всё равно страшно", – рассказали жильцы квартиры, не пожелавшие назвать своё имя.

В департаменте полиции Алматы в ответ на наш запрос ответили, что вызовом полиции и написанием объяснительных в данной ситуации можно было бы не ограничиваться.

"Незамедлительно позвонить на 102 и написать заявление, где незнакомого человека должны доставить в территориальный правоохранительный орган и допросить с целью установления обьявления об интимных и иных услугах. После чего можно сделать запрос на платформу для подачи объявлений и установить лицо, разместившее фиктивное объявление, и обратиться в отношении него в суд в гражданском порядке", – посоветовали в полиции Алматы.

Какие шансы найти мошенников, которые направляют жертв на чужие адреса, в полиции мегаполиса не уточнили. Зато рассказали о наиболее популярных видах интернет-мошенничества:

- телефонные звонки якобы от службы безопасности банка. Мошенники сообщают вам о подозрительных транзакциях с вашего счёта и убеждают совершить перевод денег со своего счёта на другой безопасный;

- телефонные звонки от лиц, которые представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о поимке опасного мошенника. Последний якобы совершает операции с вашего счёта и вас убеждают произвести действия, которые в итоге приведут к потере денег;

- мошенники в ходе телефонного разговора представляются сотрудниками компаний-сотовых операторов и сообщают, что срок действия вашей SIM-карты истекает. Для продления договора вас просят продиктовать код, который приходит в виде SMS-сообщения на ваш телефон;

- телефонные звонки от якобы брокеров. Злоумышленники предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту, золото, акции и т.д. с доходностью более 50% в месяц. Однако после получения инвестиций блокируют потерпевших в соцсетях и мессенджерах.

Во всех случаях нужно действовать просто: как бы ни угрожали мошенники, повесить трубку, не диктовать коды, даже если они приходят по номеру 1414, не переходить по отправляемым ссылкам. И, конечно, всегда перепроверять информацию, которую говорят по телефону, пишут в соцсетях или на сайтах, даже если всё выглядит правдоподобно.

Cтарший оперуполномоченный по особо важным делам Центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК Ерлан Асанов констатирует, что мошенники часто с применением метода SIP-телефонии копируют номера телефонов фирм или обычных людей, поэтому вычислить преступников становится сложнее. Также они захватывают чужие номера телефонов через WhatsApp-аккаунт, взламывая его при помощи получения от жертвы SMS-кода. Как только случайная жертва назвала этот код, мошенники уже владеют его номером и могут либо просить у всех контактов абонента одолжить денег, или, например, предлагать несуществующие услуги боди-массажа.

Эксперты отмечают, что методы обмана мошенников становятся всё более изощрёнными. Юрист Ермек Рустембек-улы констатирует, что подготовка онлайн-мошенников становится всё лучше с каждым годом.

"Если говорить об инновациях в мошенничестве, то сегодня видны два тренда, которые очень органично друг друга дополняют. Это технологии искусственного интеллекта и работа с Big-data, потому что в ручном режиме сделать всё так быстро невозможно. Это только натаскиваемый обучаемый машинный интеллект, подготовленность которого становится всё выше. И в результате, даже если в итоге с жертвой общаются живые люди, то их уже сложнее вычислить", – констатировал эксперт.

Полицейские Алматы отметили, что раскрываемость фактов онлайн-мошенничества в целом растёт.