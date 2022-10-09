Почему казахстанцы получают SMS от МВД

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В Министерстве внутренних дел страны рассказали об SMS, которые получают казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"Сейчас гражданам приходят SMS-уведомления о том, что необходимо зарегистрироваться по месту фактического проживания. Эта рассылка через call центр 1414 осуществляется МВД для тех, у кого на сегодняшний день отсутствует регистрация по месту жительства, то есть если их сняли с регистрации. Кто получил такие SMS, необходимо зарегистрироваться по адресу проживания. Если к моменту получения SMS вы уже оформили регистрацию, вам необязательно об этом сообщать либо звонить в call центр на 1414, так как рассылка носит уведомительный характер", — объяснили в МВД.

В ведомствае напомнили, что за отсутствие регистрации по месту жительства предусмотрена административная ответственность.

Такая же ответственность возлагается и на собственников жилья за нерегистрацию жильцов.