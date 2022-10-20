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Почему казахстанцы неправильно питаются, и как это исправить
По данным Министерства здравоохранения РК последние десятилетия в Казахстане наблюдается рост числа женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела, что может вызвать риск осложнений во время беременности и родов.
Лишним весом страдают и люди пожилого возраста, и даже дети. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, какие меры принимает государство для решения этой проблемы, и как сами казахстанцы могут следить за своим рационом.
Сотрудники министерства здравоохранения РК провели ряд исследований для изучения состояния здоровья населения. В ходе анализа выяснилось, что в Казахстане ожирение чаще всего встречается у детей, которые злоупотребляют сахаром и сладкими напитками.
"Поведенческая реакция формируется у детей под влиянием семейных привычек, культурного и социально-экономического статуса и передается из поколения в поколение. Кормление ребенка высококалорийной пищей с высоким содержанием жиров, сахара и соли является ключевым фактором развития ожирения", - озвучил вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник.
В 2021 году Минздрав разработал национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровье нации". Одно из его основных направлений - укрепление здоровья населения путем предупреждения заболеваний. Среди действенных мер - введение акцизов на сахаросодержащие напитки, поэтапное повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия, определение норм потребления соли в ежедневном рационе питания.
Альтернативное мнение
Национальная Ассоциация по снижению вреда факторов риска неинфекционных заболеваний для здоровья человека "Денсаулық" провела свое исследование пищевых предпочтений населения, чтобы найти ответ на вопрос: "Что мы едим не так?". Эксперты запустили анкету-опросник в алматинской городской поликлинике №5. За 50 дней медики собрали более 1000 анкет. Выяснилось, что алматинцы любят употреблять пищу, содержащую быстрые углеводы: макароны, рис и картофель. Фастфуд, сладкие изделия и напитки предпочитает преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.
Исследование также показало, что увеличение индекса массы тела растет с возрастом: от 22 процентов в возрастной группе 18-25 лет до 64 процентов в возрастной группе старше 50 лет. Одновременно отмечается уменьшение физической активности. У людей старше 50 лет также наблюдается рост числа неинфекционных заболеваний. Они чаще страдают артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью.
В ходе опроса выяснились и предпочтения в напитках. Оказалось, что алматинцы больше всего любят чай с сахаром и сладкий кофе. В среднем, каждый из опрошенных выпивает по 2,5 чашки чая или кофе в день с 1,6 ложками сахара. Получается, что в организм попадает с чаем и кофе около 20 грамм сахара на человека в день, что обеспечивает 40% от всей суточной нормы потребления сахара во всех возрастных группах. Соки и напитки не так популярны.
Не нарушать закон природы
Российский академик-ученый в области питания Виктор Тутельян напомнил, что наука о питании, как любая другая, базируется на законах природы, которые не нужно нарушать. И любое подобное нарушение наказывается болезнью или смертью в тяжелых случаях.
Специально для казахстанцев обладатель Международной премии Шарманова за 2022 год перечислил основные постулаты.
Первый закон – соответствие энергетической ценности рациона человека его энерготратам.
"Соблюдать этот закон природы легко, есть весы, ремень на штанах и взгляд лиц противоположного пола. Отворачиваются от тебя – это повод задуматься, есть ли проблемы с весом и питанием. Если есть, ограничиться, отодвинуть тарелку и соблюдать этот закон", – пояснил академик.
Второй закон гласит о необходимости соответствия химического состава рациона нашим физиологическим потребностям в пищевых веществах – витаминах, минералах и микроэлементах.
"Если мы их получаем с пищей, то мы здоровы, если чего-то недополучаем, то мы больны. Если же недополучаем то, что является незаменимым, например, отдельные миликислоты, витамины, мы быстро болеем и можем быстро умереть. Если недополучаем понемножку, то теряем здоровье. Существует около 150-170 химических соединений постоянно поступающих, из них 30-40 – незаменимые", - сказал Тутельян.
Можем ли мы себе позволить три фактора здорового питания?
Исследование "Денсаулық" показало, что большинство опрошенных тратят 50% своего семейного бюджета на продукты питания. Этим объясняется выбор в пользу недорогих, но не самых полезных продуктов. По мнению В. Тутельяна, уровень доходов населения – один из важных пунктов здорового питания, ведь не всегда полезные продукты стоят дешево.
Зато "вредные" продукты пока весьма доступны в Казахстане. Для выравнивания баланса Минздрав в Нацпроекте "Здоровая нация" предусмотрел введение акциза на сахаросодержащие напитки с 2023 года с постепенным повышением ставок: в 2023 году на 20 процентов, в 2024 – на 35 процентов, а в 2025 – на 45 процентов. Производители безалкогольных напитков и соков предложили альтернативу акцизам и просят отложить их внедрение или вовсе отменить, однако согласились на то, чтобы снизить содержание сахара в своих продуктах.
"Сахар в напитках играет роль не только гармонизатора вкуса, но и консерванта, стабилизатора. Можно выбрать, сколько ложек сахара положить себе в чай, кофе или компот, которые вы сварили дома, но в случае с бутилированными напитками это не работает. Невозможно просто убрать какое-то количество сахара из произведенного на заводе напитка, не нарушив его вкусовые качества и срок хранения. Казахстанские потребители любят сладкие напитки, поэтому для сохранения сладости необходимо добавлять сахарозаменители. Срок годности такого напитка сразу сокращается практически вдвое. Не все производители могут позволить себе разработку новых рецептур. Это – дорогостоящий и длительный процесс. Однако индустрия пошла на это, чтобы поддержать программу "Здоровая Нация", - сказала президент Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков РК Алия Мамытбаева.
Впрочем, решение о том, что есть и пить, каждый человек принимает сам. И здесь важны еще два фактора здорового питания, перечисленные Тутельяном - ассортимент продуктов на прилавке и уровень доходов населения и знания.
"Сегодня, к сожалению, в век интернета на Youtube появилось много передач, посмотрев которые, люди начинают называть себя нутрициологами, не обладая достаточными знаниями, раздают советы всем, и в итоге многие люди неправильно питаются. Но ведь нутрициология – это целая наука, нужно систематизировать этот процесс, чтобы была фундаментальная система образования, грамотно и эффективно доносили гражданам, как правильно питаться. Мы этим занимаемся, есть волонтеры, которые также продолжают эту миссию по просвещению граждан, чтобы улучшить питание граждан, чтобы они жили качественно", - сказал президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман.
Отец Алмаза – 92-летний мэтр Торегельды Шарманов 60 лет назад основал Казахскую академию питания. За эти годы отечественные ученые под его руководством доказали необходимость выпуска йодированной соли в Казахстане, разработали продукты питания для космонавтов и детей. Не секрет, что многие поколения в нашей стране выросли на детских продуктах, которые разработала Казахская академия питания.
Алмаз Шарман признался, что в детстве любил сладости и в определенный момент из-за этого имел лишний вес, но советы родителей помогли ему быстро прийти в форму.
"У меня нет догматического отношения к еде, я могу и гамбургер поесть, и мясо, и вина попить, но нужно кушать такую вредную пищу с умом, обладать интуицией. Я интуитивно стараюсь больше фруктов и овощей кушать, мясо потребляю, когда нужно. Есть внутреннее ограничение. Если я вижу, что увлекаюсь чем-то, плохо себя чувствую, давление меняется. Я тут же останавливаю. Каждый человек должен питаться интуитивно", - пояснил Алмаз Шарман.
Торегельды Шарманов, в свою очередь, напомнил, что в любом продукте есть хорошие и плохие вещества, и важно в свой рацион включать несколько видов продуктов, чтобы завтрак, обед и ужин дополняли друг друга, давая организму максимум необходимого. Секретом своего долголетия аксакал назвал не только полезную пищу, но и движение, хорошее настроение и своевременный отдых.
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