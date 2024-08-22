Почему казахстанцы должны платить за тех, кого должно обеспечивать государство - ответ ФСМС

Глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков ответил на популярный вопрос, почему казахстанцы должны делать взносы в ОСМС, если не пользуются услугами государственных медицинских учреждений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"У нас не в чистом виде страховая медицина. У нас модель обязательного социального медицинского страхования. Суть его заключается в том, что три источника и плательщика есть. Это государство, которое платит за почти 12 миллионов льготных категорий, среди которых есть дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, беременные и другие категории. Есть работодатели, которые оплачивают с Фонда оплаты труда. Третье - сам работник. То есть три источника. В этом и есть солидарность. Поэтому это попадает на общий счёт в Национальном банке. Идёт распределение на медицинскую помощь, которая необходима по поступившим обращениям населения", - сказал Скаков.

При этом, по его словам, нет ограничений по количеству обращений, сумме и кратности.

"Человек, которому сделали дорогостоящую операцию, наверняка копил бы по 30 тысяч тенге несколько лет. Возможно, уже был бы высокий уровень. Операцию уже невозможно было бы сделать. Может, она не была бы показана. Вопрос о том, что здесь и сейчас оказывать. Поэтому у нас модель социального медицинского страхования, где есть три плательщика. Если сегодня вы не пользуетесь этой услугой, но платите взносы, в последующем, когда вам нужна будет медицинская помощь, вы так же с общего объема полученных средств получите необходимую медицинскую помощь. В этом и есть её социальная направленность", - пояснил глава ФСМС.

Абылкаир Скаков напомнил, что также есть добровольное медицинское страхование. По его словам, многие крупные предприятия пользуются этим видом страхования. Однако перечень услуг в пакете ДМС гораздо меньше чем в ОСМС.

У главы ФСМС спросили, почему всё-таки у казахстанцев нет выбора: платить частникам или ОСМС.

"Закон предусматривает эту финансовую модель, которая принята в момент принятия закона. Если мы на данном этапе дадим такую возможность, может получится так, что этих средств, которые поступают, не хватит на нуждающееся население. Не будет работать в полном объеме система ОСМС. Поэтому и предусмотрена опция добровольного медицинского страхования, но за счёт работодателя", - ответил он.

Журналисты уточнили: "Получается, трудоспособное население заставляют платить, чтобы поддерживать нетрудоспособное население?"