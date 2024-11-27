Почему казахстанские хиты пропали из Instagram и Facebook

Пользователи соцсетей остались без казахстанских песен. Instagram и Facebook удалили почти все произведения наших артистов. Отечественные треки теперь невозможно послушать или добавить к публикациям в stories и reels. Ситуацию прояснили в Минюсте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Отечественные треки были популярны не только среди местной аудитории, их активно использовали на своих страницах и иностранцы.

Меруерт Тусупбаева – известная казахстанская певица, чьи треки набирают миллионы прослушиваний в Instagram. Но неделю назад все они оттуда исчезли. По словам артистки, чтобы её творчество было доступно всем, она заключила контракт с Казахстанским авторским обществом. По сути, передала ему права на контент. И должна была получать за это гонорары. Тусупбаева утверждает, последние пять лет платить за использование музыки ей перестали. А теперь ещё и все композиции пропали из соцсетей.

"Мы оплатили деньги за новые две песни "Ештеңе етпейді" и "Ақ патшам". Они должны были вывести их на какие-то порталы, сайты, сети, платформы. Но я не знаю, что творится. Потому что мне директор позвонил, сказал, что сейчас все прекращено временно. И я надеюсь, что это временно", - сказала певица.

Музыкантов и продюсеров, которые недовольны происходящим, очень много. Ведь из поисковых систем платформ исчез почти весь музыкальный каталог Казахстана.

"Мы помогаем артистам монетизировать их творчество. За последние пять лет в нашем каталоге собралось более 3 500 песен. Но тема авторских сообществ Казахстана, так называемых ОКУПов, всегда была болезненной в нашей работе. Отсутствие казахстанских песен в Instagram – это лишь верхушка айсберга, но сегодня эта проблема затронула каждого пользователя социальных сетей", - сказал основатель лейбла õzen Айзатулла Хуссейн.

Как выяснилось, большинство певцов, чьи песни исчезли с цифровых площадок, заключали контракт с Казахстанским авторским обществом. Именно оно представляет нашу музыку на международном уровне.

Объяснить, почему казахстанские песни исчезли с платформ, смогли в компании Мeta, которая владеет Instagram и Facebook.

"К сожалению, мы не смогли продлить наше партнёрское соглашение с KazAK. В результате мы временно удаляем все каталоги, на которые KazAK сохраняет права, из нашей лицензионной музыкальной библиотеки. Это означает, что любые песни, представленные KazAK, в настоящее время недоступны для использования в роликах и сторис на Facebook и Instagram, а созданный пользователями контент, содержащий песни, представленные KazAK, может быть отключен", - заявили в Meta Platforms.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве юстиции. Но с оговоркой, что не отвечают за авторские общества. Все решения там принимают самостоятельно. Поэтому повлиять на ситуацию ведомство не в силах.

"В связи с окончанием контракта между КазАК и Meta песни отечественных исполнителей были заблокированы в социальных сетях. По устному ответу компании, Instagram платил КазАК за использование казахстанской музыки. Однако КазАК потребовали увеличить оплату. Пока шли переговоры, срок действия текущего соглашения истек. А новое еще не заключали", - рассказал главный эксперт Комитета интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Мухтар Абдезов.

О том, что авторское общество попросило увеличить выплаты за использование отечественных песен, сами исполнители не знали. Когда наша музыка снова станет доступна на площадках, неизвестно. Продюсеры сообщают, что делают всё возможное, чтобы поскорее её вернуть.



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