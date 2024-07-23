Почему казахстанская вакцина против коронавируса до сих пор не прошла регистрацию в ВОЗ

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, есть ли смысл продолжать работу по регистрации казахстанской вакцины против коронавируса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Всемирная организация здравоохранения заявку рассматривала, но (для завершения процедуры - Прим. ред.) нужны дополнительные условия, которые требуют на уровне самого завода - строительство дополнительной линии. Эти работы сейчас ведутся, поэтому вопрос с повестки дня не сходит. Думаю, эту работу мы должны довести до логического завершения. Вакцина сейчас не выпускается, но линия в целом есть. И при необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, возобновление этой линии всегда возможно", - сообщила Акмарал Альназарова.

Она же рассказала, насколько актуален вопрос, ведь пандемия уже завершилась.