Почему казахстанская вакцина против коронавируса до сих пор не прошла регистрацию в ВОЗ
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Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, есть ли смысл продолжать работу по регистрации казахстанской вакцины против коронавируса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Всемирная организация здравоохранения заявку рассматривала, но (для завершения процедуры - Прим. ред.) нужны дополнительные условия, которые требуют на уровне самого завода - строительство дополнительной линии. Эти работы сейчас ведутся, поэтому вопрос с повестки дня не сходит. Думаю, эту работу мы должны довести до логического завершения. Вакцина сейчас не выпускается, но линия в целом есть. И при необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, возобновление этой линии всегда возможно", - сообщила Акмарал Альназарова.
Она же рассказала, насколько актуален вопрос, ведь пандемия уже завершилась.
"Зарегистрировать её, я думаю, нужно. Нужно дело довести до конца. И в целом эту вакцину, эту разработку и эту линию использовать для новых видов вакцин. Потому что во время эпидемии, вы помните, применялись различные методы. Можно было в максимально короткие сроки изготовить вакцину, отвечающую штаммам, которые на тот момент курсировали. Поэтому, я думаю, это принципиальный вопрос, и он будет доведён до конца. Дедлайнов конкретных нет. Потому что сейчас это зависит от дополнительного ввода третьей линии: средства выделены, работы ведутся. Но это достаточно долгий процесс", - резюмировала министр.
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