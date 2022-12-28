Почему Казахстан выступил против осуждения России в ООН, ответили в МИД

Фото: пресс-служба МИД

В Министерстве иностранных дел прокомментировали выступление Казахстана против осуждения России в ООН, передает BaigeNews.kz. Официальный представитель МИД Айбек Смадияров привел аргументы:

1. Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликта в Украине в соответствии с Уставом ООН. При этом, мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины.

2. Наша принципиальная позиция – данный вопрос "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" должен рассматриваться в специальном органе ООН – а именно в Совете по правам человека ООН (СПЧ). При этом, согласно резолюции ГА ООН 60/251 "О Совете по правам человека ООН", СПЧ в своей работе должен руководствоваться принципами неизбирательности, объективности и избегать политизации.

"В настоящее время Казахстан наряду с другими 46-ю странами является членом СПЧ ООН. Как и ранее, когда Казахстан был членом СПЧ в 2013-2015 гг., мы исходили и исходим из принципа "не навредить, а помочь" в преодолении проблемных вопросов. Позиция Казахстана по данной резолюции является последовательной и неизменной. Казахстан придерживался аналогичной позиции по данной резолюции в ходе голосования на 71-й (2016 г.), 72-й (2017 г.), 73-й (2018 г.), 74-й (2019 г.), 75-й (2020 г.) и 76-й (2021 г.) сессиях Генеральной Ассамблеи ООН", - сообщил Смадияров.

Он отметил, что площадка ООН должна быть главным инструментом для диалога и переговоров, а не местом конфронтации между государствами. По его мнению, важно не допускать дальнейшей эскалации конфликта и ужесточения обмена санкциями, продолжить поиск мирных путей преодоления разногласий.