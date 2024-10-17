Почему Казахстан воздержится от вступления в БРИКС?

Президент Казахстана примет участие в саммите БРИКС. Касым-Жомарт Токаев планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич". Об этом заявил Советник – пресс-секретарь Главы государства. Однако от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем Казахстан, скорее всего, воздержится. О чём говорит это решение? Этот и другие вопросы обсудили в интервью с руководителем Центра геополитических исследований Азербайджана Таиром Джафарли.

- Советник – пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в интервью одному из изданий заявил, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.

Саммит БРИКС, который пройдёт 22-23 октября 2024 года в Казани, будет более представительным, нежели остальные саммиты этой организации. Заявки на вступление в БРИКС подавал и Азербайджан, что говорит о том, что растёт его экономический и политический авторитет. Естественно, участники этой организации хотели бы видеть и Казахстан в этом объединении. Казахстан имеет огромный экономический потенциал и играет важную роль в логистике транзитных дорог Китая, России, Ирана, Азербайджана и Среднеазиатских республик. Участие Казахстана в БРИКС повысит экономический и политический потенциал, а также имидж этой организации.

Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, заявили в Акорде. Таир Ашраф оглы, о чём, по вашему мнению, свидетельствует это решение?

Советник – пресс-секретарь Президента прав в том смысле, что надо учитывать положительные и отрицательные стороны вступления в эту организацию. Несмотря на то, что БРИКС создаёт определённые экономические возможности для расширения и упрощения внешней торговли Казахстана, в политическом плане в таком случае это может задеть интересы США и ЕС. А Казахстан, как вы знаете, ведёт активную внешнюю политику и с США, и с ЕС.

БРИКС был создан для отказа от доллара во внешней торговле между странами–участниками, что упрощает их внешнеторговые связи. Президент Касым-Жомарт Токаев политик прагматик, то есть он может прогнозировать каждый свой политический шаг и определить к чему приведёт вступление в эту организацию. Нам кажется, он будет исходить из экономических интересов своей страны. Участие Казахстана в БРИКС может привести к различным санкциям со стороны США и ЕС, которые не хотят ограничить объём внешней торговли в долларах и евро. А логистика транзитных дорог в основном осуществляется в американских долларах, как вы знаете, более 80% мирового торгового оборота осуществляется этой валютой. Нам кажется, что Президент Токаев исходит из этой позиции, которая отвечает интересам РК. Казахстану пока хватает участия в ЕАЭС.

- По мнению Президента РК, ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества. Что об этом думаете вы?

Некоторые супердержавы хотят превратить ООН в аморфную организацию, решения которой не выполняются. Поэтому она теряет свой авторитет. ООН нуждается в реформировании, в чём может сыграть положительную роль РК. Эта организация может решать глобальные политические и экономические проблемы мира путём воздействия на различные государства. Советник – пресс-секретарь Президента РК Берик Уали прекрасно понимает ситуацию в мире, поэтому приоритетом Казахстана считает эту организацию. С другой страны, этим он подчеркивает, что Касым-Жомарт Токаев не собирается нарушить баланс сил в регионе.

Президент Казахстана неоднократно называл ООН универсальной и безальтернативной организацией, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка. Этим Касым-Жомарт Токаев подчёркивает философию данной организации, которая в какой-то мере полностью не выполняет свои задачи. Поэтому возникают различные международные объединения, которые не могут выполнять функцию ООН. Естественно, предложение Касым-Жомарта Токаева по реформированию ООН охватывает функциональность данной организации и может создать её идеологическую базу. Только в этом случае ООН станет обновлённой организацией для обсуждения актуальных международных проблем и строительства справедливого миропорядка. Инициатива Президента Казахстана по реформированию СБ ООН отвечает требованиям времени, а это возможно лишь с участием всех стран членов ООН. Учёт интересов "средних держав" в принятии конкретных решений устраняет разногласие между супердержавами, что ускоряет выполнение решений этой организации. Президент Касым-Жомарт Токаев предвидит будущее ООН, поэтому хочет участвовать в её реформировании

- Благодарю вас за интервью!