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  • Почему Казахстан не пропускает белорусские и российские фуры с товарами из Европы, объяснили в МИИР
pixabay.com Сегодня, 16:24
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Фото: pixabay.com

Почему Казахстан не пропускает белорусские и российские фуры с товарами из Европы, объяснили в МИИР

В министерстве индустрии и инновационного развития объяснили, почему на границе не пропускают фуры с товарами из Европы, передаёт BaigeNews.kz.

Измеyились правила ввоза в Казахстан грузов из ЕС. Иностранные перевозчики теперь обязаны иметь при себе два бланка разрешений.

С введением Европой санкций в отношении российских и белорусских автоперевозчиков, основная часть грузов из ЕС теперь доставляется в Казахстан путём перецепки на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси. 

"Согласно порядку, установленному международными договорами и внутренним законодательством РК, иностранный перевозчик должен иметь при себе два бланка разрешения. Первый – переданный в той стороне, где водитель осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории. Второй – бланк, переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до РК", - пояснили в министерстве.

Из-за того, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок, МИИР направило в компетентные органы и организации стран ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию обращение и напоминание о порядке применения разрешительной системы при перевозке грузов из третьих стран путём перецепки.

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#грузоперевозки #экономика #граница #МИИР
Сегодня, 16:24
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