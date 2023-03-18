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Почему казахи не учат родной язык: реальные истории русскоговорящих казахов
Почему некоторые казахи не говорят на родном языке? По той же причине, по какой представители других национальностей, проживающих в Казахстане, не владеют государственным языком: в прошлом не было практики, сейчас нет необходимости. Ведь такой навык не передаётся по генам. Корреспондент BaigeNews.kz собрал истории, герои которых рассказали, почему на родине Абая, Шакарима и Ауэзова казахи до сих пор не говорят на родном языке? Что мешает, а что подстёгивает?
Имена и истории реальные, но делиться фамилиями и фотографиями герои не захотели.
23-летний Даулет работает в государственном учреждении. Его знание родного языка – это понимание ситуационного казахского. Молодой специалист говорит отдельными словами, но связывать их в предложения не умеет. Коренной семейчанин долгое время жил с дедушкой, который родился и жил в Алтайском крае. Все близкие Даулета общаются между собой на языке Советов, школа не дала обещанных знаний казахского, поэтому сегодня основной язык на котором живёт и работает наш герой - русский.
"Когда провожу рабочие презентации в районах, особенно отдалённых, то некоторые наши клиенты просят объяснить им некоторые моменты на казахском языке. В таких случаях я стараюсь поговорить с ними отдельно, потому что стесняюсь говорить на родном языке перед публикой, у меня акцент и нет знаний. Я понимаю, но почти не говорю", - поделился своими трудностями перевода Даулет.
Для работы казахский нужен редко, говорит Даулет, учить родной язык он планирует только в том случае, если это будет жизненно необходимо.
Однажды с парнем произошла история, которая подняла в нём волну комплексов, нежели совести. Пытаясь, по просьбе товарища, изъясниться с ним на казахском, Даулет услышал в ответ неожиданное "не мучайся, лучше скажи на русском".
"Такие случи тоже иногда бывают. Вроде стараешься говорить на казахском, а в ответ прилетает "ұят емес па?" за то, что не знаю родного языка. Поэтому автоматически перехожу на русский", - вспомнил недавнюю ситуацию Даулет.
Такие случаи - это не повод для порицания и высмеивания, а урок жизни, причём для обоих собеседников, считает руководитель Лингвистического центра области Абай Зауреш Исабаева.
"Я всегда говорю - ни в коем случаем нельзя ругать и тем более смеяться над акцентом того, кто начинает говорить на казахском языке. Пусть он изъясняется так, как может - потом он всё равно научится. Да, такое в нашем обществе ещё встречается", - поделилась своими наблюдениями Зауреш Исабаева.
В одном из немногих в Семее бесплатных центров по изучению казахского языка сейчас числится 344 слушателя. Ученики - представители самых разных национальностей и возрастов, включая 80-летних любителей вести диалоги на госязыке.
Поступить сюда на обучение родному языку планирует и молодой бизнесмен Ринат. Его предпринимательская деятельность требует знания трёх языков, но пока семейчанин лучше говорит на английском, чем на казахском.
"Акцента у меня нет, но не хватает словарного запаса. В ряде случаев, например на работе, объясняю сотрудникам, как принимать оплату с помощью уже заученного текста. Прогоняю эту речь постоянно. Зайти в магазин и спросить - что и сколько стоит - это тоже не проблема. Но чтобы поддержать диалог, не хватает слов. Да, я бы хотел говорить по-казахски. В своё время я сам выучил английский только потому, что мне нужно было общаться с партнёрами по бизнесу. Даже анекдоты могу рассказывать", - оценивает свой уровень английского Ринат.
Бизнесмен придумал свою методику изучения английского языка. Минимальный набор, который для этого был необходим - это телефон и собеседник, который поддержит энтузиазм начинателя. Сначала Ринат переписывался с использованием гугл-переводчика, повторяя одни и те же слова, например, приветствия и некоторые вопросы, запоминал их. А затем углублялся в тему, которую обсуждал, чтобы она обрастала всё новыми словами, что впечатывались в память.
По мнению Рината, казахский тоже можно освоить при помощи такого нехитрого способа. Трёхсот слов для начинающего уровня и приличного разговорного вполне достаточно, это касается и русского, и английского, считает мужчина.
"Я считаю что в Казахстане человек просто вынужден знать два языка: один язык домашний - казахский, и второй - позволяющий получать знания и хоть как-то расти - это может быть турецкий, английский русский, китайский. Ведь существует пять мировых языков, на которых "говорит и распространяется" наука", - поведал бизнесмен-билингв, пока не знающий казахского, Ринат.
А вот житель Семея Руслан, работающий в некоммерческой организации, с каждым днём подходит всё ближе к решению взяться за изучение родного языка. Для него общение с людьми - это главный профессиональный навык. Встречи в акимате, обсуждение проектов, командировки – всё это порой сталкивает общественника с полиязычной реальностью, которая диктует новые правила.
Родители Руслана выросли в Кокпектинском районе. Мама - русская по национальности, папа - казах. При этом именно мама свободно говорила по-казахски, а отец только с удивлением наблюдал за этим лигвистическим по тем временам чудом и понемногу перенимал знания у супруги. По словам Руслана, с ним говорили на русском, а на родном языке его отца обсуждали только те темы, которые не должны были касаться детских ушей.
"Слышать казахскую речь в детстве означало отстраниться и не навязываться к взрослым, пока они говорят. Это, конечно, сыграло свою роль, в результате я вообще не знаю и не понимаю родной язык, только отдельные фразы или слова. Несколько лет назад я пытался изучать казахский по "самоучу". Когда было пройдено пару уроков, я решил попрактиковаться и примерить новые фразы в диалоге. Мой забавный акцент меня не смущал. Дело было в другом – мои собеседники меня не поняли, поскольку эти слова редко использовались в быту. В итоге я забросил. А сейчас с каждым годом чувствую, что без знания государственного языка много информации проходит мимо меня", - рассказал о своём незавершённом опыте Руслан.
По мнению героев статьи, истинные причины незнания казахского языка, о которых никто не хочет говорить вслух - это нежелание вливаться в обучающий процесс и страх перед трудностями. Поэтому первое, что нужно сделать ученикам - это поверить, что казахский - один из самых простых и логичных языков, а преподавателям - развеять страхи. Именно с этого приёма и начинал свои первые уроки Мадияр Байтабанов - учитель казахского языка и литературы по специальности и по призванию. Сейчас он работает на государственной службе, а сразу после окончания университета применял свои профессиональные навыки - стал учить казахскому языку всех желающих и очень преуспел в этом деле.
"Казахский язык намного легче, чем, например русский и английский. Он относится к тюркским языкам, а они в свою очередь - к агглютинативным языкам. Слова в них образуются при помощи прибавления, а корень и основа не меняются. Это первое, что я рассказывал на уроках. И второй важный момент - для того, чтобы говорить на казахском, достаточно запомнить закон сингармонизма: к твёрдым словам прибавляются твёрдые окончания, к мягким - мягкие. Например "Бала – лар", "Көрші-лер". И всё! Страхи развеяны! В казахском языке нет категорий рода, предлогов и префиксов за исключением нескольких слов. Очень логичный язык", - рассказал Мадияр.
Сам Мадияр до 10-го класса говорил только на казахском. При этом успешно выступал на олимпиадах и грамотно писал на русском. Но школьная программа не дала уверенности в полученных знаниях. Из-за ошибок в произношении, путанице в мужском и женском роде он стеснялся говорить на языке Пушкина. Однако интерес и проверка собственных возможностей сподвигли его совершенствоваться и за несколько месяцев выпускник средней школы стал свободно читать газеты на русском, смотреть передачи, слушать разговорную речь. Так Мадияр не просто учил язык, а наблюдал, как меняется стилистика и словарный арсенал языка в зависимости от ситуации.
"Я считаю, что кто реально связывает своё будущее с нашей страной, тот и учит язык. И главный фактор здесь - это желание", - резюмировал своё решение проблемы незнанием казахского языка Мадияр Байтабанов.
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