open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Почему из программы "Бақытты отбасы" исключили неполные семьи, объяснили в МИИР
Фото: pixabay.com Сегодня, 14:12
34
Фото: Фото: pixabay.com

Почему из программы "Бақытты отбасы" исключили неполные семьи, объяснили в МИИР

Из программы "Бакытты отбасы" исключили  категорию "неполные семьи", передаёт BaigeNews.kz.  В  комитете по делам строительства и ЖКХ пояснили, что учли данные анализа. Это было сделано, в том числе, с целью сохранения и стимулирования института семьи.

"Учитывая приоритетные категории и в рамках проводимого мониторинга по очередности эта категория исключена из программы "Бақытты отбасы", - заявили в комитете.

Также в комитете сообщили, что  с момента запуска программы "Бақытты отбасы" в акиматах на 72 процента увеличилось число очередников  из неполных семей.

"При этом доля очередников из неполных семей среди социально уязвимых составляет 36 процента, а от общей численности - 23,8 процента, что создаёт неравное положение других очередников. Так, более половины заявлений по программе "Бакытты отбасы" поступило от этой категории, из них 35 процентоа получили льготные займы.

Кроме того, по данным статистики, в 2019 году зафиксировано наибольшее число разводов – 59 796, что выше показателя 2018 года на 9,1 процента и ниже на 20 процента  разводов в 2020 году", -  сообщил заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол.

Для этой категории граждан и других очередников будут доступны пятипроцентные займы на приобретение кредитного жилья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#жилье #развод #статистика
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:12
34
Поделитесь:
Наверх