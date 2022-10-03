Почему из программы "Бақытты отбасы" исключили неполные семьи, объяснили в МИИР

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Из программы "Бакытты отбасы" исключили категорию "неполные семьи", передаёт BaigeNews.kz. В комитете по делам строительства и ЖКХ пояснили, что учли данные анализа. Это было сделано, в том числе, с целью сохранения и стимулирования института семьи.

"Учитывая приоритетные категории и в рамках проводимого мониторинга по очередности эта категория исключена из программы "Бақытты отбасы", - заявили в комитете.

Также в комитете сообщили, что с момента запуска программы "Бақытты отбасы" в акиматах на 72 процента увеличилось число очередников из неполных семей.

"При этом доля очередников из неполных семей среди социально уязвимых составляет 36 процента, а от общей численности - 23,8 процента, что создаёт неравное положение других очередников. Так, более половины заявлений по программе "Бакытты отбасы" поступило от этой категории, из них 35 процентоа получили льготные займы. Кроме того, по данным статистики, в 2019 году зафиксировано наибольшее число разводов – 59 796, что выше показателя 2018 года на 9,1 процента и ниже на 20 процента разводов в 2020 году", - сообщил заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол.

Для этой категории граждан и других очередников будут доступны пятипроцентные займы на приобретение кредитного жилья.