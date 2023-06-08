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Почему игроки сборной Казахстана массово бегут из "Барыса"
Успешное выступление сборной Казахстана на чемпионате мира никак не повлияло на решение руководства "Барыса" пересмотреть свои взгляды на зарплаты спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Из числа игроков национальной команды астанинский клуб покинули вратарь Максим Павленко, защитники Данил Бутенко, Артём Королёв, форварды Максим Мухаметов и Никита Михайлис. И это только начало. Если с Никитой Михайлисом ситуация предельно ясна, то Максиму Мухаметову вообще не поступало никаких предложений от "Барыса", хотя он стал лучшим снайпером сборной Казахстана на чемпионате мира", — сообщают СМИ.
Как стало известно сайту Шайба.kz, руководство астанинского клуба предложило некоторым игрокам сборной Казахстана, сыгравшим на чемпионате мира, контракты с зарплатой примерно в 250-300 тысяч тенге в месяц. Хотя после мирового первенства многим из них поступили хорошие предложения от зарубежных клубов, где им готовы доверять.
"При желании "Барысу" не составило бы никакого труда удержать этих хоккеистов. Для этого много денег не надо. Например, столичный клуб спокойно даёт контракт на 75 миллионов тенге россиянину Кириллу Максимову, клиенту Шуми Бабаева, который, будучи форвадом, за весь сезон не смог забросить ни одной шайбы. Почти 122 миллиона тенге были потрачены на "пассажира" Кристофера Биграса. Также свою негативную роль играет и недоверие главного тренера "Барыса" Андрея Скабелки к игрокам сборной Казахстана. После пяти матчей в начале прошлого сезона белорусский специалист отправил в глухой запас голкипера Андрея Шутова и больше не давал ему играть. Хотя он своей самоотверженной игрой стал залогом успеха национальной команды на чемпионате мира в Риге. Мизерную игровую практику получал другой лидер сборной Казахстана Батырлан Муратов. Того же Максима Мухаметова, перешедшего в "Металлург", Андрей Скабелка даже не соизволил вызвать в первую команду, уже не говоря про Мади Диханбека, Артёма Королёва и других", — пишут журналисты.
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