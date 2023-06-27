Почему фермеры Туркестанской области платят за воду в два раза дороже, чем в других регионах

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Аким Туркестанской области прокомментировал высокие тарифы на воду для аграриев. По его словам, цена сложилась из-за расходов на модернизацию водных каналов в регионе, передает BaigeNews.kz.

"Нам известно, что фермеры Туркестанской области покупают воду в два раза дороже, чем в других регионах. Ценообразование происходит так: у нас в области протяженность всех каналов 12 500 километров, половина из них в собственности комитета вводных ресурсов. Все тарифы проходят через антимонопольный комитет. Почему разница есть? Это связано с тем, что компании вложили большие средства в ремонт и модернизацию каналов, эти расходы включены в стоимость, в связи с этим высокая цена. Однако мы проводим переговоры о снижении стоимости, эта работа на контроле", - сообщил аким Дархан Сатыбалды.

Ранее этот вопрос поднимался сенатором Сатвалдиевым в депутатском запросе. Он отмечал, что дороговизна воды демотивирует крестьян осваивать новые земли под сельское хозяйство.

"Жители районов пользуются водой из Туркестанского магистрального канала. В 2019 году он передан в коммунальную собственность госпредприятию "Тұран-су". Ставка за подвод воды в этой компании составляет 284,39 тенге за кубометр. В то время как каналы Ескиканского и Шиликского сельских округов, получающие воду также из магистрального Туркестанского канала, который находится на балансе РГП "КазВодХоз", платят 701,12 тенге за кубометр. Для жителей региона, 60 процентов которых занимаются сельским хозяйством, высокая цена на воду создает значительные трудности с ведением хозяйств. Многие крестьяне, сославшись на неэффективность ведения земледелия, не осваивают свои земли", - заявил сенатор Алишер Сатвалдиев.

Депутаты и глава Трукестанской области единогласно за то, чтобы изменить текущее положение с подачей воды. Регион нуждается в том, чтобы развивать сельское хозяйство, для этого должны быть созданы все условия. Напомним, что Туркестанская область лишь на 10% закрывает свои бюджетные траты, остальное поступает от государственного финансирования.