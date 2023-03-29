- Почему евро вновь набирает популярность в Казахстане 06:40 38
- "России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию": Тренер сборной Казахстана Адиев сделал заявление 05:19 214
- Елена Рыбакина добилась уникального достижения 04:37 264
- Сотни жителей села близ Петропавловска топят снег и пьют воду из озера 03:00 346
- Жители Шымкента жалуются на дефицит дизтоплива 02:10 326
- Расстался с женой и забрал детей на каникулы: новые подробности убийства троих детей отцом в Актау 01:43 654
- Бесследно пропавших девушек нашли полицейские Алматы 00:35 667
- Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира до 14 лет 28.03.2023 552
- Склон горы загорелся в Алматы 28.03.2023 568
- Клещи проснулись раньше времени в Алматы 28.03.2023 486
- Популярного блогера подозревают в мошенничестве в Павлодаре 28.03.2023 616
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 1147
- 54 млн тенге за незаконно проданный бензин вернули в доход бюджета в Казахстане 28.03.2023 480
- Строительство АЭС: эксперты МАГАТЭ начали обзор ядерной инфраструктуры Казахстана 28.03.2023 449
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 735
- Детский туризм в Казахстане: проблемы и перспективы развития 28.03.2023 550
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 472
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 675
- Камеры на платных дорогах в Казахстане будут фиксировать скоростной режим 28.03.2023 494
- Полмиллиарда тенге выделят на борьбу с комарами в Павлодарской области 28.03.2023 491
- Опасные химреагенты загорелись в Жанаозене 28.03.2023 429
- Что ждать от новых депутатов мажилиса? Мнение политологов 28.03.2023 873
- Мошенники пообещали жителям Шымкента автомобили и обманули 28.03.2023 827
- 10 жилых комплексов незаконно возводят в Караганде 28.03.2023 519
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 456
- За сбежавшего в Корее казахстанца объявили вознаграждение 28.03.2023 767
- Компания Disney приступила к увольнениям 7 тысяч сотрудников 28.03.2023 489
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 501
- ЦИК РК зарегистрировала избранных депутатов 28.03.2023 599
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 1763
- В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом 28.03.2023 663
- Зарубежные блогеры выпустили ролик об Алматы 28.03.2023 542
- В Казахстане растёт число ВИЧ-инфицированных 28.03.2023 642
- Денежные переводы из России в Казахстан выросли почти в 7 раз 28.03.2023 1101
- В Алматы земельный участок стоимостью 6 млрд тенге вернули в госсобственность 28.03.2023 542
- "КазТрансОйл" начал отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан 28.03.2023 643
- В Астане ограничили подачу воды из-за быстрого роста населения 28.03.2023 697
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 816
- В Казахстане вырос размер пособия для людей с инвалидностью 28.03.2023 1063
- Токаев одобрил проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда 28.03.2023 581
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 767
- Токаев ратифицировал договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации границы 28.03.2023 569
- Стали известны имена мажилисменов от партии ОСДП 28.03.2023 788
- Кто будет представлять партию "Ауыл" в парламенте 28.03.2023 909
- Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау 28.03.2023 738
- Партия Amanat опубликовала список 40 депутатов мажилиса 28.03.2023 1396
- Президент подписал поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства 28.03.2023 542
- Токаев подписал конституционные поправки о судебной системе и статусе судей 28.03.2023 526
- Двух несовершеннолетних вовлекла в проституцию жительница ЮКО 28.03.2023 782
- Задержан ещё один подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet 28.03.2023 765
- Названы самые коррумпированные регионы в Казахстане 28.03.2023 798
- Токаев выступит на открытии первой сессии парламента VIII созыва 28.03.2023 566
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в крупных городах Казахстана 28.03.2023 837
- Домогательства к детям в центре адаптации Усть-Каменогорска: возбуждено уголовное дело 28.03.2023 684
- Новая дорога свяжет Караганду с Жезказганом 28.03.2023 633
- В Израиле отложили судебную реформу из-за протестов и всеобщей забастовки 28.03.2023 593
- Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами 28.03.2023 644
- Собственники пока отказываются передавать ТЭЦ Риддера государству 28.03.2023 770
- Суд по делу группового изнасилования 16-летней сироты начался в Павлодаре 28.03.2023 968
- На реставрации в музеях Астаны могли похитить почти 10 миллионов тенге — аудиторы 28.03.2023 666
- Жительница ВКО своровала деньги с пенсионного счёта свекрови 28.03.2023 769
- Площадка по приёму и переработке стройотходов появилась в Астане 28.03.2023 605
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 3302
- Девушка открыла стрельбу в школе США, погибли шестеро детей и взрослых 28.03.2023 1282
- Названа причина отравления школьников на олимпиаде в Шымкенте 27.03.2023 753
- Путин наградил медалью группу казахстанцев 27.03.2023 3866
- В партии Respublica назвали имена своих представителей в мажилисе 27.03.2023 747
- Фура сгорела после ДТП в Актюбинской области 27.03.2023 691
- У нас социализм на внутреннем рынке - эксперты о проблемах в регулировании цен на дизтопливо 27.03.2023 679
- Миллион тюльпанов расцвёл в Шымкенте 27.03.2023 743
- НПК утвердила кандидатуры депутатов мажилиса 27.03.2023 609
- Разрывы в отношениях и эмоциональная неустойчивость: что принесёт казахстанцам парад планет 27.03.2023 957
- Партия "Ак жол" распределила мандаты депутатов 27.03.2023 690
- Казахстан сенсационно обыграл Данию: что пишут зарубежные СМИ и пророчат эксперты 27.03.2023 1954
- Что сделало правительство за более чем год своей работы 27.03.2023 1011
- Журналисту Козачкову вынесли приговор в Алматы 27.03.2023 700
- В ООН назвали научный проект Университета Нархоз одним из лучших 27.03.2023 944
- Как Абайская область готовится к приёму туристов на Алаколе 27.03.2023 737
- Ранняя весна вызвала потоп в Петропавловске 27.03.2023 693
- Навязчивая охрана: преступную группу задержали в Таразе 27.03.2023 782
Почему евро вновь набирает популярность в Казахстане
Казахстанцы скупают европейскую валюту. Это видно из данных, которые опубликовал Национальный банк. Аналитики сравнили итоги февраля прошлого года и этого: спрос увеличился почти в два раза. Продажи выросли с 19 миллиардов тенге до 37. Экономисты констатируют: евро снова набирает популярность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Евро сейчас выглядит привлекательным, потому что впервые за 25 лет, за все время существования евро с самого начала, осенью прошлого года евро был дешевле доллара. Не очень долгое время, но был. Сейчас паритет восстановлен, евро – он дороже доллара, но не сильно. Но при этом в мозгу у многих людей осталось, что евро всегда был на 10-15, а иногда даже на 20% дороже доллара. Люди, соответственно, которые держат свои валютные активы, они меняют", заявил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.
Что касается российской валюты, то от нее, наоборот, активно избавляются уже второй месяц подряд. В обменных пунктах объем рублей превысил миллиард тенге. Такую тенденцию экономисты связывают с приездом в Казахстан россиян и перспективой возможного ослабления рубля из-за санкций.
А вот с долларом ситуация стабильная, говорят в Ассоциации обменников. Правда, если верить официальной статистике, интерес к "американцу" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал почти на 26%. Наименьший спрос на американскую валюту зафиксировали в Алматинской и Улытауской областях.
"Обменные пункты работают в обычном режиме. Недостатка ни в какой валюте нет. Нет сейчас того объема рублей и нет того количества населения с РФ, которое пересекает границы, поэтому ситуация не такая критическая, как в прошлом году. Говорить о том, что евро преобладает над долларом и является лидирующей валютой по продажам, говорить об этом рано", - отметил глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.
-
Trend news
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 1142
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 734
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 454
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 500
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 1756
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 815
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 3288
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 770
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 856
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 829
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2319
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 3710
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 9514
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4002
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1532
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1098
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2229
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7171
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 1741
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1055
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16281
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1436
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1660
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1549
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 4891
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1403
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1446
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1496
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1414
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5856
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1477
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1575
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1688
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1557
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1569
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1674
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8357
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2343
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4020
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3306
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8669
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1869
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1904
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1749
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5242
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1713
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7226
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4004
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2358
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19247
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4638
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3886
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2708
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3753
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21474
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3325
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2725
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2504
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2706
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6789
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11732
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 3126
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4574
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3410
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 16183
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4304
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 3245
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2739
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5785
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 3125
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4729
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 5265
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6610
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12914
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 3176
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 4108
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38737
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3393
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3500
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 4118
-
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 470
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 673
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 766
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 718
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 724
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 925
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1630
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 785
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1042
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1142
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1313
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1132
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1990
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1715
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1532
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1522
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1839
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1792
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1508
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2080
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1694
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2373
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2141
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1996
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2022
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6903
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2157
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2242
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2248
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2595
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2165
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2926
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2542
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2534
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3102
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2751
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2566
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3298
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3189
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3094
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2940
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3744
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4049
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3574
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4492
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4258
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3725
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4309
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4470
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3741
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4805
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4655
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4544
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5113
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3999
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4341
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4455
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4911
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4872
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5425
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5043
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4719
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4378
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4494
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4881
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5341
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5440
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5596
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5416
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7645
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 6123
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 5237
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5715
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5340
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4890
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 5173
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 5210
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5401
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5921
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 6038