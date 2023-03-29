Почему евро вновь набирает популярность в Казахстане

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Казахстанцы скупают европейскую валюту. Это видно из данных, которые опубликовал Национальный банк. Аналитики сравнили итоги февраля прошлого года и этого: спрос увеличился почти в два раза. Продажи выросли с 19 миллиардов тенге до 37. Экономисты констатируют: евро снова набирает популярность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Евро сейчас выглядит привлекательным, потому что впервые за 25 лет, за все время существования евро с самого начала, осенью прошлого года евро был дешевле доллара. Не очень долгое время, но был. Сейчас паритет восстановлен, евро – он дороже доллара, но не сильно. Но при этом в мозгу у многих людей осталось, что евро всегда был на 10-15, а иногда даже на 20% дороже доллара. Люди, соответственно, которые держат свои валютные активы, они меняют", заявил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Что касается российской валюты, то от нее, наоборот, активно избавляются уже второй месяц подряд. В обменных пунктах объем рублей превысил миллиард тенге. Такую тенденцию экономисты связывают с приездом в Казахстан россиян и перспективой возможного ослабления рубля из-за санкций.

А вот с долларом ситуация стабильная, говорят в Ассоциации обменников. Правда, если верить официальной статистике, интерес к "американцу" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал почти на 26%. Наименьший спрос на американскую валюту зафиксировали в Алматинской и Улытауской областях.