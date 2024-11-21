Почему экс-начальника ДП Алматинской области повысили после убийства в Талгаре?

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов объяснил назначение экс-главы полиции Алматинской области Бауыржана Аленова на пост заместителя министра внутренних дел, передает BaigeNews.kz.

Бауыржана Аленова назначили на новую должность спустя три дня после убийства 16-летнего Шерзата Полата. На момент убийства он возглавлял Департамент полиции Алматинской области.

"Во-первых, он не просто пришёл и занял кресло вице-министра, как вы сказали. В МВД существует система кадрового резерва, и тот, о ком вы говорите, — опытный офицер, давно состоящий в резерве. Решение принимается не в один день. Он был выдвинут, и соответствующее решение было принято. Так получилось, что накануне его назначили. Преступление, к сожалению, произошло. Это не есть хорошо, конечно, но у нас такие преступления случаются. Важно, что в данном случае ответственность есть, и раскрытие преступления было быстро организовано", - пояснил Саденов.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба. Позже власти отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.

На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.

Между тем, много вопросов у общественности было по поводу причастности к убийству так называемой ОПГ "Хуторские". В МВД заявили, что такой группировки не существует. Позже в полиции сообщили о задержании Хасана Касымбаева, которому казахстанцы приписывали лидерство в ОПГ. Но задержали его, как выяснилось, по подозрению в преступлении, совершённом в 2021 году. Суд санкционировал Касымбаеву арест на два месяца.