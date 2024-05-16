Почему двум партиям отказали в регистрации, объяснили в Минюсте
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Партиям "Алға Қазақстан" и "Халық дербестігі" отказали в регистрации. Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената сказала, что почему было принято такое решение, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По состоянию на сегодняшний день, заявлений от каких-либо политпартий, находящихся на рассмотрении Министерства юстиции, нет. Но могу сказать, что с начала текущего года три уведомления о создании политпартии в Министерство юстиции поступало. Они все были в установленом порядке рассмотрены. По одному уведомлению было поддержано - эта партия Yntymaq, по двум уведомлениям было отказано, поскольку там документы не были в порядке. Отказ по причине несоответствия списка по партии "Алға Қазақстан" и "Халық дербестігі", - сообщила Ботагоз Жакселекова.
При этом она напомнила, что в Казахстане на сегодня зарегистрировано 7 политических партий.
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