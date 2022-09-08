Почему дома для пострадавших при пожаре будут строить в Аулиеколе, пояснили в акимате Костанайской области

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В акимате Костанайской области рассказали, почему дома для пострадавших от природных пожаров будут строить именно в Аулиеколе, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее погорельцы заявили, что не хотят переезжать из своих посёлков. Одной из причин называли неподходящую почву в Аулиеколе. Люди считают, что солонец не позволит новым постройкам прослужить долго.

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"Было поручение Президента осуществить строительство 91 жилого дома в селе Аулиеколь. В первую очередь определение местоположения связано с тем, что согласно генеральному плану от 2017 года имеется большой участок, на котором можно расположить такое большое количество людей. Определили 12 гектаров земли под строительство 91 дома. На данном земельном участке проведены два независимых геологических изыскания. Заключение их есть. Состав грунта определён как имеющий влагу на уровне от трёх метров и ниже, если не ошибаюсь. Разработку ПСД производит КазНИИСА при Комитете по делам строительства, институт, который рассматривает и разрабатывает проектные решения. Там определены по фундаментам: армированный арматурный пояс, фундаментные блоки и плиты монолитные. Этот проект будет проходить госэкспертизу, будет определена надёжность и устойчивость этих домов", - заверил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик Танжариков на пресс-конференции в РСК.

Он добавил, что определили единый стандарт строительства жилья - сто квадратных метров и десятью сотками земельного участка, вне зависимости от того, каким был размер дома и огорода у пострадавшего.

"Согласно законодательству, при ЧС имеется как возможность претендовать на новое жилье, так и на выплату компенсации. Техобследование о непригодности жилья к восстановлению проведено, сейчас проводится оценка ущерба по жилью", - сказал Берик Танжариков.

Тем временем фонд для помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области "Қайырымдылық KZ" собрал уже более 690 миллионов тенге.

Жители Костанайской области до сих пор отходят от пожара, который охватил сразу несколько аулов. Сейчас каждый из них думает, как быть дальше, ведь впереди зима. 91 семья полностью осталась без крова, у кого-то дома сгорели частично. Что сейчас происходит на месте пожара, читайте в репортаже BaigeNews.kz.