Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, почему для упрощенной декларации был установлен порог в 15 миллионов тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, налоговые органы проанализировали данные налогоплательщиков, и статистика показала, что 86% предпринимателей, использующих упрощенную декларацию, имеют обороты до 15 миллионов тенге. Однако на долю этих налогоплательщиков приходится всего 19,4% от общего оборота.

При этом основная масса предприятий – 73,7% – находится в пределах действующего порога по НДС в 87 миллионов тенге. Именно в этой категории наблюдается тенденция дробления бизнеса. Когда компании приближаются к порогу уплаты НДС, они начинают искусственно разделяться, чтобы сохранить льготный режим налогообложения.

"Если средний бизнес с оборотом от 500 миллионов до 1 миллиарда тенге раздробить на 10-20 компаний, это не представляет сложности. Снижение порога делает это экономически нецелесообразным", – отметил Амрин.

В результате власти приняли решение установить порог в 15 миллионов тенге, чтобы избежать подобных схем и обеспечить более справедливую налоговую нагрузку.