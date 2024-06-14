Почему Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена так долго судят
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Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Назгуль Рахметуллина прокомментировала дело криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Нам не предоставляют отчеты по всем судебным делам, которые находятся в производстве. Каждая инстанция осуществляет свою деятельность абсолютно независимо. Насколько я знаю, производство не завершено. Как оно будет завершено, конечно, информация будет доступна. Идет судебное следствие", - сказала Рахметуллина.
Журналисты спросили, почему Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена судят дольше, чем Карима Масимова, Самата Абиша и других.
"Я с материалами дела не знакома и доступа к ним не имею, потому что дело находится в другой инстанции. Все зависит от обстоятельств дела, сколько там участников процесса, свидетелей, специалистов, экспертов, подсудимых. Есть материалы аудио, видеозаписей, негласных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Это все необходимо исследовать. Есть допросы, выступления, ходатайства адвокатов, прокурора. Суд обязан полностью исследовать. Ставить какое-то ограничение мы не имеем права. Всё суд решает в каждой инстанции индивидуально, в зависимости от того, какие обстоятельства по делу", - пояснила Назгуль Рахметуллина.
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