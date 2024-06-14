Почему Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена так долго судят

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Назгуль Рахметуллина прокомментировала дело криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Нам не предоставляют отчеты по всем судебным делам, которые находятся в производстве. Каждая инстанция осуществляет свою деятельность абсолютно независимо. Насколько я знаю, производство не завершено. Как оно будет завершено, конечно, информация будет доступна. Идет судебное следствие", - сказала Рахметуллина.

Журналисты спросили, почему Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена судят дольше, чем Карима Масимова, Самата Абиша и других.