Почему диалог лучше тишины на уроках, рассказала учитель из Шымкента

Надежда Станцеко 23 года преподаёт географию – предмет, через который школьники могут понять устройство планеты, природные и культурные различия между регионами, а также взаимосвязь между природой и деятельностью человека. Уроки учителя проходят нестандартно и оживлённо: по мнению Надежды Константиновны, дети усвоят материал гораздо лучше не в тишине, а в диалоге. Подробнее о своём подходе педагог рассказала в интервью BaigeNews.kz.

- Расскажите о сингапурской системе, которую Вы применяете на уроках?

- Особенность заключается в том, что каждый ученик выполняет свою часть работы. В последнее время у нас получила распространение групповая форма работы, но это не всегда лучший вариант. Когда собирается большая группа людей, всегда найдётся тот, кто постарается уклониться от выполнения задания. В сингапурской системе команда состоит из четырёх, максимум пяти человек. Каждый из учеников понимает, что результат команды – это и его личный результат, что усиливает чувство ответственности. При этом никакой дополнительной подготовки от учителя не требуется – можно использовать как дополнительные ресурсы, так и стандартные материалы учебника. Главное, что этот метод позволяет увидеть реальный результат работы учеников.

- Как проходят Ваши уроки?

- Когда я проверяю домашнее задание, я организую процесс следующим образом: несколько учеников работают индивидуально по карточкам, а с остальным классом мы работаем все вместе. Слайды и задания выводятся на доску, и мы вместе их обсуждаем. Я стараюсь преподносить материал в разных форматах, потому что, когда каждый урок проходит по одному и тому же плану, это быстро надоедает. Сингапурские методики в целом довольно просты. На республиканском семинаре мы разрабатывали урок для учеников 11-го класса по теме "Географическое положение Казахстана". Я использовала такой подход: выводится коллаж с разными картинками, метод называется "такой же, но другой". Я говорю детям: опишите, что изображено на картинке, но не используйте такие слова, как "страна", "просторы", "широкий". Я намеренно ограничиваю их в словах, но в итоге мы должны прийти к теме, заявленной в уроке.

- То есть дети задействуют весь свой словарный запас и учатся анализировать?

- Да, всё верно. Но это не конец урока. Заключительным этапом становится обсуждение различных теорий геополитического положения Казахстана, предложенных разными авторами. Я раздаю ученикам заготовленный материал, который представляет собой смесь статей таких авторов, как Джазеф Тойнби, Хэлфорд Маккиндер, Нурсултан Назарбаев и Лев Гумилёв. Они читают и осмысливают информацию, а затем работают в группах по четыре человека (у меня есть схема их рассадки). Начинает говорить ученик под номером один – каждому даётся 30 секунд. За это время ученик должен своими словами объяснить остальным троим, что он понял и какая теория ему ближе. После этого по той же схеме выступают остальные. Таким образом это становится закреплением прочитанного материала. Затем я использую приём, который называется "углы". Я представляю четыре точки зрения, но добавляю пятую – свою собственную. Ученики распределяются по углам комнаты в зависимости от того, чья точка зрения им ближе, а кто-то может остаться в центре со своей позицией. Я обхожу все углы и прошу двоих-троих учеников аргументировать, почему они выбрали именно этот угол. Те, кто стоит в центре, высказывают свою точку зрения. В этот момент и происходит развитие функциональной грамотности – дети учатся анализировать информацию, формулировать собственные выводы и аргументировать их.

- Как Вы готовитесь к урокам?

- Я всегда стараюсь разнообразить урок, например, презентацией. Это я люблю делать сама. Добавляю интересные моменты, картинки, познавательную информацию, чтобы детям было интересно. Внедряю искусственный интеллект, для генерации картинок, например. Вообще наши дети очень любят что-то новое. И любой новый приём, любую новую методику они принимают на "ура". Например, обычные бланки. Все СОРы, СОЧи мои дети пишут не в тетрадях, а на бланках. И им уже нравится, не нужно ничего сверхъестественного выдумывать.

- Многие говорят что педагог – это не профессия, а призвание? Вы считаете это так?

- Учитель и врач – это профессии от Бога. Я считаю, что учитель должен быть, в первую очередь, человеком. Мы должны быть профессионалами, но мы не должны забывать о том, что мы люди. Поэтому на своих уроках я всегда стараюсь понимать детей.

Школьники с энтузиазмом воспринимают уроки Надежды Константиновны, и география для многих стала любимым предметом. Её увлечённый подход и способность сделать каждый урок живым и интересным позволяют детям не просто усваивать знания, но и по-настоящему влюбляться в этот предмет. Благодаря её стараниям география превращается в захватывающее путешествие по миру, где каждый ученик становится исследователем.

По словам педагога, для неё самое главное, когда дети активно обсуждают материал на уроке. Ведь живое обсуждение показывает не только их интерес, но и глубокое понимание темы. Она считает, что такие моменты – это показатель настоящего успеха урока, когда ученики не просто слушают, а активно вовлекаются в процесс, делятся своими мыслями и учатся мыслить критически.

"Когда в классе идеальная тишина – это мёртвый урок, потому что ты не понимаешь, до чего они дошли, нет обратной связи. Поэтому я всегда стараюсь урок вести в диалоге. То есть я им вопросы задаю, если у них возникают вопросы, они мне задают. Получается 45 минут общения с детьми", – говорит педагог.