Почему десятки малоимущих и многодетных семей в Алматы выселяют из квартир
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В Алматы из-за передачи жилого дома в собственность колледжа, малоимущие и многодетные семьи рискуют остаться без жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.
Более 40 малоимущих и многодетных семей выселяют, чтобы разместить студентов. Дом, в котором они проживали много лет, перешёл колледжу моды.
Жильцы 43 квартир в панике: уже завтра они должны покинуть свои комнаты. Так написано в уведомлении.
"Сейчас у меня остается только идти в соседний дом, договориться в подвале жить. Я общаюсь с соседом, или на вокзале жить", - говорит житель г. Алматы Серик Кенжебеков.
Жильцы дома просят властей пересмотреть решение и не оставлять десятки семей без жилья. В случае их выселения жильцы просят сотрудников акимата помочь им с жильем.
"В ноябре 2022 года был подписан указ президента. Есть требование по решению дефицита мест в общежитиях для студентов. Соответственно, на основании данного указа акиматом города Алматы в июле 2023 года вынесено постановление о передаче данного общежития в управление колледжа моды и дизайна. Тем самым мы исполняем данное постановление акима и решаем вопрос по дефициту мест", - сказал юрист КГКП "Алматинский колледж моды и дизайна" Руслан Базарбаев.