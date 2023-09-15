Почему десятки малоимущих и многодетных семей в Алматы выселяют из квартир

В Алматы из-за передачи жилого дома в собственность колледжа, малоимущие и многодетные семьи рискуют остаться без жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

Более 40 малоимущих и многодетных семей выселяют, чтобы разместить студентов. Дом, в котором они проживали много лет, перешёл колледжу моды.

Жильцы 43 квартир в панике: уже завтра они должны покинуть свои комнаты. Так написано в уведомлении.

"Сейчас у меня остается только идти в соседний дом, договориться в подвале жить. Я общаюсь с соседом, или на вокзале жить", - говорит житель г. Алматы Серик Кенжебеков.

Жильцы дома просят властей пересмотреть решение и не оставлять десятки семей без жилья. В случае их выселения жильцы просят сотрудников акимата помочь им с жильем.