Почему депутаты боятся отдавать внуков в детские сады

В мажилисе состоялось первое чтение законопроекта по вопросам образования и защиты прав ребёнка. Хоть закон не касается напрямую деятельности детских садов, именно они стали главной темой дискуссий. Когда речь зашла о лицензировании, народные избранники разделились на две стороны. Одни считают, что нужно усиливать контроль над частными детскими садами, в которых не созданы условия для малышей, они там якобы ни чему не учатся, а только болеют и подвергаются насилию. Другие придерживаются мнения, что "частников" необоснованно душат, хотя те не хуже госучреждений выполняют свою роль. В теме разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Первым тему детских садов в ходе пленарного заседания мажилиса поднял депутат Едил Жанбыршин. Он выразил обеспокоенность ситуацией в дошкольных организациях, ссылаясь на постоянные сообщения в СМИ о случаях жестокого обращения с детьми.

Жанбыршин сообщил, что группа депутатов обращалась в правительство с инициативой внедрить лицензирование для частных детских садов. Однако там идею не поддержали, аргументируя, что это может снизить доступность образовательных услуг.

"Получается, мы должны жертвовать правами детей ради поддержки бизнеса?" – спросил Жанбыршин стоящего за трибуной министра просвещения Гани Бейсембаева.

Он выразил опасение, что сейчас любой желающий вне зависимости от квалификации и образования может открыть детский сад.

"Любой желающий может открыть детский сад: и строитель, и агроном. Уроки преподают люди, далёкие от педагогики и психологии. Я боюсь отдавать своего внука в детские сады", – пояснил Жанбыршин.

Депутат призвал не затягивать с введением лицензирования.

"Мы должны обеспечить нашим детям нормальные условия для обучения и развития, а не жертвовать их будущим ради интересов бизнеса", – заключил мажилисмен.

В ответ на критику министр просвещения заявил, что в этой области уже проведена большая работа, и требования к частным детским садам были ужесточены.

"Будет правильным, если к лицензированию мы придём в 2026-2027 годах, чтобы дать возможность предпринимателям подготовиться. Среди частных детских садов есть добросовестные учреждения, права которых не должны быть нарушены", – отметил он.

Мажилисмен Марат Башимов также поддержал необходимость усиления контроля в сфере частного образования.

"Я сам стал разбираться в проблеме детских садов. Это же вообще ужас. Загнали детей в 10 квадратов. 50 человек в лоб дышат друг другу – негде играть, негде развернуться. Той же госслужбе некуда деваться, они туда своих детей отдали, лишь бы до 7 вечера они там были. Какая польза от этих детских садов? Если за год дети 78 раз болеют, по выходу иммунитета нет никакого", - возмутился депутат.

Он подчеркнул, что права детей не должны ущемляться в пользу бизнеса.

Мажилисмен Мурат Абенов также согласился с тем, что интересы бизнеса часто ставятся выше интересов детей.

"Мы часто переживаем, что бизнес останется без работы, бизнес поднимет шум, бизнес останется без дохода. Это не правильно. Пусть закрываются. Это же преступление, когда детям не дают нормального воспитания и ограничивают в условиях. Если ребёнок до пяти лет не получает соответствующего развития, он потом в школе не будет осваивать нормально программу. Я знаю, есть лоббирующие группы, которые поднимают шум, когда мы хотим взять под контроль работу частных детских садов. Если мы усилим контроль, те компании, которые не могут работать, сами уйдут с рынка", – подчеркнул Абенов.

Он привёл пример Кызылординской области, где усилив контроль за детскими садами, удалось сэкономить три миллиарда тенге, а в этом году сумма составила 3,4 миллиарда тенге.

В защиту бизнеса

Противоположную точку зрения выразил другой депутат Бакытжан Базарбек. Он обеспокоен критической ситуацией в Астане, где 80% детских садов могут быть закрыты из-за выявленных нарушений в использовании земель.

"По требованию прокуратуры эти детские сады до 1 января должны поменять целевое использование земли. Но они не могут этого сделать. Потому что нужны изменения в генеральный план и ПДП. В результате 80 детских садов находятся в процессе закрытия. Минпросвещения не соизволило принять участие в решении этой проблемы", – указал он.

В то же время Базарбек настаивал на том, что законопроекты, которые должны защищать предпринимателей, на самом деле приводят к их притеснению.

Депутат Ирина Смирнова также высказалась по этому вопросу. В выступлении она отметила, что частное образование в значительной степени помогло стране в сложные времена, когда государственные учреждения не справлялись с задачами.

"Сегодня много обидных слова сказано в отношении частного образования. Частное образование спасло нашу страну, когда детей некуда было везти, когда распродали государственные здания, и когда наши дети оказались без ничего, и люди откликнулись", – подчеркнула Смирнова.

Она акцентировала внимание на том, что именно благодаря частным детским садам и учебным заведениям, которые возникли в ответ на потребности общества, было обеспечено качественное образование.

Депутат уверена, что утверждения о том, что в частных детских садах используют сомнительные программы, не соответствуют действительности.

"Я ни за что не поверю, что в каком-то детском саду обучают по непонятным программам. Всё это фиксируется, и для открытия детского сада, получения государственных дотаций необходимо пройти многочисленные комиссии и проверки", – отметила она.

Смирнова также обратила внимание на то, что частные образовательные учреждения сталкиваются с растущими трудностями в связи с увеличением контроля и проверок.

"Для того чтобы открыть детский сад, получить государственную дотацию, они проходят огромное количество комиссий, проверок, которые сейчас участились и засыпали все эти частные учреждения, которые думают, а не закрыться ли нам при таком отношении", – сказала она.

Депутат призвала своих коллег к более взвешенному подходу к частным образовательным организациям.

"Прежде чем говорить, нужно узнать более дотошно и детально и в некоторых моментах поддержать частные организации образования наравне с государственными. Говоря о детях, о том, что мы должны защищать детство, нужно очень внимательно относиться ко всем участникам этого процесса", - отметила Смирнова.

Депутат Айтуар Кошмамбетов в свою очередь поднял ряд серьёзных проблем, с которыми сталкиваются частные детские сады в Казахстане. Он отметил, что в летний период встретился с представителями более 700 таких учреждений и смог выяснить как негативные аспекты их работы, так и трудности, с которыми они сталкиваются.

"За прошлый год частные детские сады прошли три волны проверки со стороны Генеральной прокуратуры, министерства просвещения и других уполномоченных органов. Каждый детский сад был детально проверен", – пояснил Кошмамбетов.

Депутат выделил несколько ключевых проблем. Первая из них касается финансирования. Он отметил, что в Алматинской области из республиканского бюджета было направлено целевых девять миллиардов тенге, которые, однако, были использованы акиматом не по назначению.

"Детские сады ожидали поступления средств, но в это время дети продолжали находиться в учреждениях без необходимой поддержки", – указал он.

Кошмамбетов выразил недовольство тем, что депутаты допускают неверное использование бюджетных средств.

Вторая важная проблема, по мнению депутата, связана с внедрением технологий, таких как FaceID.

"Хотя эта инициатива может звучать неплохо, она затрагивает конституционные права человека", – отметил он, добавив, что необходимо получить согласие родителей на использование изображений их детей.

Третья проблема касается земельных вопросов. Кошмамбетов обратил внимание на то, что в течение многих лет детские сады открывались в коттеджах, и данный вопрос не получал должного внимания со стороны властей.

"Мы закрывали глаза на эти проблемы, и это несправедливо. Давайте решать их вместе", – предложил он.

Кроме того, депутат анонсировал инициативу по внесению изменений в Налоговый кодекс, в соответствии с которой для социальных услуг, включая детские сады, будет введена дополнительная льгота в 10%.

Кошмамбетов призвал своих коллег к внимательному отношению к данной теме, подчеркивая, что из миллиона детей, посещающих детские сады, почти 600 тысяч обучаются в частных учреждениях.

"Нам необходимо детально рассмотреть каждую проблему и создать комиссию с участием депутатов для более глубокой проработки вопросов, связанных с частными детскими садами", – резюмировал Кошмамбетов.

Нужно обсудить все детали

Уже в кулуарах мажилиса министру просвещения Гани Бейсембаеву адресовали вопросы журналисты.

Министр заверил, что подход к лицензированию будет глубоким и осторожным, перед его введением будут изучены все детали.

"Количество частных и государственных детских садов фактически сравнялось, и это создает определённые вызовы. Нужно адекватно оценить ситуацию, прежде чем вводить какие-либо новые требования", – отметил Бейсембаев.

Он также подчеркнул, что среди частных образовательных учреждений есть такие, которые предоставляют услуги на высоком уровне и ничем не уступают государственным.

Министр выразил опасение, что резкое введение лицензирования с января, без должной подготовки, может вызвать недопонимание и резонанс среди владельцев детских садов.

"Если больше половины детских садов частные, и мы внезапно вводим новые правила, это может вызвать серьёзные проблемы. Мы должны обсудить это тщательно и учитывать каждую деталь", – добавил он.

Также Бейсембаев акцентировал внимание на том, что главной целью лицензирования должно быть обеспечение качества образования и безопасности детей.

"Мы не должны делать лицензирование ради самого процесса. Необходимо, чтобы любое решение, которое будет принято, соответствовало интересам всех участников образовательного процесса", – заключил министр.

Законопроект по вопросам образования и защиты прав ребенка в первом чтении мажилисмены приняли с условием, что до второго чтения Минпросвещения и ответственный комитет мажилиса разберутся в проблеме частных детских садов.