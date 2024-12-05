Почему депозиты не будут компенсировать из-за роста курса доллара в Казахстане

В связи с изменением курса доллара депозиты не будут компенсированы. Об этом в кулуарах Сената сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BaigeNews.kz.

По его словам, у государства ограниченные ресурсы.

"Даже на личном уровне я считаю, что хранение на депозите в тенге проще, наверное, чем в долларе. Поэтому такая программа не предусматривается. Тем более, что она влечёт за собой достаточно большие фискальные расходы. У государства сейчас достаточно ограниченные финансовые ресурсы", - сказал Сулейменов.

Он объяснил, что в 2022 году была предусмотрена компенсация, так как тогда разница между курсами была высокой. Председатель Нацбанка напомнил, что курс доллара поднялся с 400 до 530 тенге.

"На тот момент ставки по депозитам были в районе 8-9%. То есть у людей под 8-9% на депозите деньги лежали. Или сейчас – под 15%. Это разные вещи. Тогда правительство и Нацбанк решили, что для того, чтобы люди не стали выводить эти деньги и покупать доллары нужно их удержать и дать им эту государственную премию", – озвучил глава Нацбанка.

Напомним, ранее Тимур Сулейменов сделал заявление по инфляции и курсу тенге.