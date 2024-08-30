Почему авиаперевозки больше не гарантируют пассажирам безопасность, дисциплину и сервис

Этот выпуск программы "Асык" на BaigeNews.kz решили посвятить гражданской авиации. Что-то много всего, за одно только прошедшее лето, приключилось… Драки и дебоши в аэропортах и прямо на бортах, какие-то мутные манипуляции с билетами и проданными дважды местами. А задержки десятки рейсов, в том числе международных, стали, кажется, уже системными.

Очевидный бардак наблюдается даже в работе аэропортовых служб: то двери самолёта повредят, то борт, то шасси. Инцидент за инцидентом. А на этом фоне ещё и ЧП в малой авиации. Сначала упал и сгорел АН-2, а затем меньше, чем через неделю, прямо в озеро, рухнул туристический дельтаплан. Так посмотреть, какая-то прям не авиационная отрасль суверенной страны, а колхоз районного масштаба…

Да, конечно, основные претензии к авиакомпаниям и владельцам воздушных судов, но со стороны государства разве не должен быть хоть какой-то контроль?

Но у министра транспорта Карабаева, кажется, на все эти претензии есть железное оправдание. Даже целых три! Во-первых, строительно-монтажные работы, которые прямо сейчас ведут сразу в шести аэропортах страны. Лето, как напомнил глава транспортного ведомства, в стране короткое, надо успеть уложиться, и это, конечно, напрямую сказывается на удобствах пассажиров. Вторая причина, погода и человеческий фактор. Помните же, как градом побило фюзеляжи воздушных лайнеров в Астане, а в Алматы в борт и вовсе зарядила молния. Плюс, работники аэропортов, которые чего-то, вдруг, этим летом, как сговорились: то двери самолёта трапом вывернут, то крепёж шасси повредят.

В результате 10 лайнеров, а это 10% всех казахстанских бортов, были на время вовсе выведены из строя. Ну и третья причина – рост пассажиропотока. Спрос на авиаперелёты рекордный. Прирост, плюс 20% ежегодно, то есть, желающих летать, объективно больше, чем имеющихся в наличии самолётов.

Однако, министр транспорта Карабаев обещает, что уже с середины сентября всё само собой начнёт налаживаться. В смысле? Как это само? Получается, что все надежды на долгожданный порядок в авиации, профильное министерство связывает ни с тем, что самостоятельно намерено сделать, а с естественными причинами: ремонты в аэропортах физически закончатся, а пассажиропоток с закрытием туристического сезона сам по себе обмелеет. Отличное у нас госуправление авиационной отрасли, правда?

Подробнее — в новом выпуске программы "Асык".