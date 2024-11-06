Почему Америка снова выбрала Трампа: мнение политолога

Почему Соединенные Штаты снова выбрали Трампа, рассказала политолог Зарина Есбулатова, передает BaigeNews.kz.

Победу Дональда Трампа на президентских выборах в США можно отметить как историческую, заявила эксперт. Триумф кандидата от республиканцев Зарина Есбулатова сравнивает с другим главой Соединенных Штатов Америки - Гровером Кливлендом. Тот, как и Трамп сегодня, тоже был переизбран на второй срок после небольшого перерыва. И оба эти случая уникальны.

"Что можно сказать в целом о политике Дональда Трампа? Наверное, что его взгляды определенно разделяют не все. Но, тем не менее, хочется отметить, что она будет в основном сосредоточена на экономическом развитии США. Это необходимо для развития предприятий, малого и среднего бизнеса и экономики в целом. Такое положение дел отразится и на остальном мире. Ряд экспертов прогнозируют падение доллара, однако мне кажется, этого не произойдет. Все-таки доллар был и остается одной из ведущих мировых валют. А Трампа будет выстраивать правила игры так, чтобы экономический потенциал самих Соединенных Штатов Америки улучшался", - предположила политолог.

Еще одним фактором внешней политики Трампа станет желание примирить страны, находящиеся в данный момент в состоянии вооруженных конфликтов. Независимый эксперт приводит в пример заявления будущего главы Белого дома о том, что при его администрации не было никаких войн. Здесь стоит отметить хороший бэкграунд переговорщика.

"Вообще Трамп в целом считает, что при его политическом курсе никогда не должно быть каких-либо конфликтов. В целом его политика будет достаточно выстроена на таких мирных принципах. На мой взгляд, Трампу удалось переизбраться на новый срок, во-первых, из-за его навыков в бизнесе. Он всегда знает, во что инвестировать свой капитал и какая будет отдача. Для республиканца всегда важно понимать, куда и во что он вкладывает деньги. Соответственно, он будет наблюдать в какие проекты и международные организации можно инвестировать бюджет США. В этом плане Трамп человек щепетильный", - говорит эксперт.

В том числе из-за этого, продолжает эксперт, для многих Дональд Трамп неудобен. Тем не менее, он заручился хорошей поддержкой внутри своей партии. Не говоря уже о его ресурсах и сферах влияния.

"Я также думаю, что при администрации Дональда Трампа политика Соединенных Штатов в отношении Казахстана останется неизменной. Основной упор будет сделан на многосторонние международные дипломатические отношения. И поэтому Америка вполне может инвестировать деньги в экономику Казахстана. Трамп всегда говорил, что с нашим государством у штатов многовекторные отношения", - считает Зарина Есбулатова.

Вполне вероятно, что проекты, начатые еще прежней администрации Трампа, получат свое развитие, считает эксперт. К примеру, в феврале 2020 года была принята "Стратегия США в Центральной Азии". Документ предусматривает полную поддержку Америкой независимости и территориальной целостности пяти государств региона, в том числе Казахстана.

"Главный стратегический интерес Соединенных Штатов в регионе заключается в создании более стабильной и процветающей Центральной Азии, которая может свободно реализовывать политические, экономические интересы и интересы безопасности с различными партнерами на своих собственных условиях. Она должна быть связана с мировыми рынками и открыта для международных инвестиций. Иметь сильные демократические институты, соблюдает верховенство закона и уважает права человека – говорится в стратегии", - напомнила эксперт.

Все еще также актуальным остается вопрос обеспечения безопасности и инфраструктурного развития. Сюда можно отнести дальнейшую модернизацию транспортно-логистической, энергетической и водной систем Центральной Азии при поддержке США. Зарубежный партнер сделал серьезный шаг, подписав с Казахстаном в 2020 году соглашение об открытом небе.

"Таким образом, можно сказать, что политика Дональда Трампа была в его первый срок в отношении Казахстана достаточно дружественной. Активное сотрудничество предполагалось не только с Казахстаном, но и с остальными странами Центральной Азии. Еще следует отметить, что в целом администрация Трампа была благосклонна к нашей стране. То есть, она в целом очень хорошо относилась не только к нашему обществу, но и нашему Президенту. Вполне возможно, что Дональд Трамп со временем сможет приехать в Казахстан с официальным визитом для подписания каких-либо официальных документов, которые связаны с обеспечением глобальной безопасности и экономическим сотрудничеством", - предположила политолог.

Напомним, накануне выбором Президента США казахстанские политологи поделились прогнозами: стоит ли ждать похолодания в отношениях между нашими странами после смены администрации Белого дома.