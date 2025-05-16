На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 16 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 512,5-514 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 513,5-514 тенге.

В Аксу, Павлодаре и Каскелене "зеленый" стоит 513 тенге, Уральске – 516 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 511 до 515 тенге.