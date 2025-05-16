Почем продают доллар перед выходными в Казахстане
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
51Фото: baigenews.kz
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 16 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 512,5-514 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 513,5-514 тенге.
В Аксу, Павлодаре и Каскелене "зеленый" стоит 513 тенге, Уральске – 516 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 511 до 515 тенге.