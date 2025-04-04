Сколько стоит доллар перед выходными в Казахстане
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
167Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 503-504 тенге, Астане – за 505-506 тенге, Шымкенте – 503,5-505,5 тенге.
В Каскелене и Талдыкоргане "зеленый" стоит 503 тенге, Костанае – 506 тенге, Павлодаре и Экибастузе – 505 тенге, Уральске – 507 тенге.
Самое читаемое