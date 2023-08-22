Побратимами могут стать регион Казахстана и провинция Бакнинь

Президент Казахстана предложил установить побратимские отношения между провинцией Бакнинь во Вьетнаме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Президент провел встречу с Секретарем провинциального комитета, Главой делегации депутатов Национального собрания провинции Бакнинь Нгуеном Ань Туаном . В ходе встречи были обсуждены перспективы развития связей между регионами Казахстана и Вьетнама", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в налаживании тесного сотрудничества с провинцией Бакнинь, являющейся интеллектуально-производственным хабом Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии.

"В целях расширения всестороннего межрегионального взаимодействия Президент предложил установить побратимские отношения между провинцией Бакнинь и одним из регионов Казахстана", - добавили в Акорде.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам привлечения инвестиций, развития инноваций, работы специальных экономических и индустриальных зон, производства критически важных сырьевых материалов и полупроводников.

Отметим, сегодня завершился официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Социалистическую Республику Вьетнам.