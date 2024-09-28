Побили стёкла и двери: очередных вандалов наказали в Астане
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Столичные полицейские продолжают борьбу с актами вандализма и нарушителями общественного порядка. Очередных вандалов, нанесших ущерб чужому имуществу, привлекли к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Около семи часов вечера 22 сентября 34-летняя казахстанка стала бить по окну дома по ул. Жансугурова, 12. Она разбила стекло, причинив своими действиями ущерб в 36 145 тенге.
Аналогичный случай произошел спустя несколько дней по улице Мухамедханова, 12. 39-летний мужчина умышленно повредила входную дверь квартиры.
Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
В рамках акции "Стоп, вандал" в Астане проводятся дневные и ночные рейды, а также разъяснительная работа среди населения о важности соблюдения общественного порядка и бережного отношения к городскому имуществу.
Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.
К акции присоединились волонтеры, активисты, известные спортсмены, общественные деятели и неравнодушные жители города.
С начала года суд уже наказал 250 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.
Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.
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