Побили стёкла и двери: очередных вандалов наказали в Астане

Столичные полицейские продолжают борьбу с актами вандализма и нарушителями общественного порядка. Очередных вандалов, нанесших ущерб чужому имуществу, привлекли к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Около семи часов вечера 22 сентября 34-летняя казахстанка стала бить по окну дома по ул. Жансугурова, 12. Она разбила стекло, причинив своими действиями ущерб в 36 145 тенге.

Аналогичный случай произошел спустя несколько дней по улице Мухамедханова, 12. 39-летний мужчина умышленно повредила входную дверь квартиры.

Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

В рамках акции "Стоп, вандал" в Астане проводятся дневные и ночные рейды, а также разъяснительная работа среди населения о важности соблюдения общественного порядка и бережного отношения к городскому имуществу.

Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.

К акции присоединились волонтеры, активисты, известные спортсмены, общественные деятели и неравнодушные жители города.

С начала года суд уже наказал 250 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.