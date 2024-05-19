Побеждённый Фьюри за эпичный бой в Саудовской Аравии заработал гораздо больше Усика

По данным британского издания The Independent, призовой фонд боя "Усик-Фьюри" составляет 150 млн долларов и делится в пропорции 70 процентов на 30 — в пользу Фьюри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Таким образом, Тайсон Фьюри получит около 105 млн долларов, а Александр Усик - около 45 миллионов.

На неделе Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов-2024, где учитывались заработки с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024-го. Из боксеров туда вошли:

Канело - 14-е место, $85 млн

Энтони Джошуа - 16-е место, $83 млн

Тайсон Фьюри - 43-е место, $50 млн

По контракту с Саудовской Аравией, Усик и Фьюри должны провести реванш во второй половине 2024 года. Такой пункт действовал бы при любом исходе первого боя.

Напомним, на вечере бокса в Эр-Рияде Усик поставил на кон чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, а Фьюри рискнул титулом WBC. Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой Усика раздельным решением судей, при этом Тайсон побывалв нокдауне.

Таким образом, Александр Усик одержал 22-ю победу в профессиональной карьере и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.