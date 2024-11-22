Побег задержанного из талгарского ИВС: наказаны 12 сотрудников

10 сотрудников талгарского ИВС наказали и двоих человек уволили за побег заключённого, подозреваемого в изнасиловании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"По итогам служебной проверки приняты строгие меры: 12 сотрудников, в том числе ряд руководителей, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Начальник и ответственный сотрудник ИВС уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Вместе с тем по факту возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование", – сказала официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова.

Напомним, в Талгаре 21 октября подозреваемый в изнасиловании сбежал из ИВС, находящегося в районном управлении полиции. 25 октября полицейские сообщили о его задержании, он снова водворён в ИВС. Ему дополнительно к основному совершённому преступлению вменяется уголовная статья за побег из-под стражи. Изначально 26-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней племянницы.