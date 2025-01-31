Побег верблюда из движущегося грузовика попал на видео в Актау
В полиции заинтересовались инцидентом.
Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
50Фото: pxhere.com
В Актау верблюд совершил побег из движущегося автомобиля. Курьёз сняли на видео очевидцы, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как животное предпринимает несколько попыток выпрыгнуть из кузова, а затем падает на обочину. После верблюд поднялся и убежал. Водитель при этом не остановил авто.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК - "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов".
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