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  • Побег из Южной Кореи: второй казахстанец добровольно сдался полиции
drive2.ru Сегодня, 09:38
56
Сегодня, 09:38
56
Фото: drive2.ru

Побег из Южной Кореи: второй казахстанец добровольно сдался полиции

Второй казахстанец, сбежавший из аэропорта Инчхон, добровольна сдался полиции в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz.

"Второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции. Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консульство-правовую помощь нашим соотечественникам", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Напомним, двое казахстанцев, которым было ранее отказано во въезде в Корею, сбежали из аэропорта во время ожидания депортационного рейса. Одного из них задержали, второй находился в бегах.

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Сегодня, 09:38
56
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