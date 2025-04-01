Побег из суда: подозреваемый в изнасиловании скрылся в Каскелене
Опасный преступник сбежал из здания суда.
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В городе Каскелен Алматинской области 1 апреля произошло ЧП – прямо с территории районного суда сбежал следственно-арестованный 1995 года рождения, подозреваемый в совершении изнасилования (ст. 120 ч. 2 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.
По данным из соцсетей, побег произошёл в 10:35, после чего полиция объявила спецоперацию "Сирена".
В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию. По факту побега следственно-арестованного М. возбуждено уголовное дело.
"Ведётся комплекс оперативных мероприятий по задержанию преступника. Проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента", - прокомментировали в ДП.
Что делать, если вы увидите беглеца?
Полиция призывает сохранять спокойствие и незамедлительно сообщать о местонахождении подозреваемого по телефону 102.
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