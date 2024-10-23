Побег из ИВС в Талгаре: дело завели по факту халатности

Замминистра внутренних дел Казахстана Игорь Лепёха в кулуарах мажилиса рассказал о том, как идёт расследование побега подозреваемого в изнасиловании из ИВС в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz.

Беглеца, скрывшегося 21 октября, ещё не нашли.

"Все меры принимаются. Служебное расследование проводим. Все наказаны будут. Дело возбудили по факту халатности. Привлечён к ответственности виновных", - сказал Игорь Лепёха.

Подозреваемый в изнасиловании ребёнка сбежал из ИВС в Талгаре, находящегося в районном управлении полиции. Дом беглеца взяли под наблюдение.