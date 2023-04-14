Победы Рыбакиной и Путинцевой: как прошёл первый день Кубка Билли Джин Кинг в Астане

Фото: BaigeNews.kz

В Астане завершился первый день квалификации командного чемпионата мира "Кубок Билли Джин Кинг". Сборная Казахстана по теннису провела матчи против представительниц Польши.

Подробнее о соревнованиях - в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Кубок Билли Джин Кинг - крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатор турнира - Международная федерация тенниса. Ранее турнир назывался Кубок Федераций. Три года назад его переименовали в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Аналогичный турнир среди мужских команд — Кубок Дэвиса.

Сборную Казахстана на турнире представляют: Елена Рыбакина (7 место в рейтинге WTA), Юлия Путинцева (47 WTA), Анна Данилина (26 WTA в парном разряде) Гозаль Айнитдинова (336 WTA в парном разряде) и Жанель Рустемова (992 WTA в парном разряде).

От сборной Польши заявлены: Магда Линетт (19 WTA), Магдалена Френх (98 WTA), Алисия Росольска (40 WTA в парном разряде), Вероника Фальковска (90 WTA в парном разряде), Вероника Эвальд (52 в юниорском мировом рейтинге).

Увидеть противостояние Рыбакиной с первой ракеткой мира болельщикам не удалось. Ига Свентек из-за травмы не смогла приехать в столицу Казахстана.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Турнир стал настоящим праздником для теннисных болельщиков в Астане. Задолго до его начала было анонсировано участие главных игроков женской сборной. После успешного старта сезона Елена Рыбакина поднялась на седьмую строчку рейтинга WTA. И её выступление было наиболее ожидаемым.

Трибуны Beeline Arena, где проходит Кубок, в первый день были почти заполнены. Среди болельщиков можно было увидеть много детей с родителями. Во время матчей они активно поддерживали теннисистов, громко скандируя их имена. В зале присутствовали президент федерации тенниса Булат Утемуратов, аким Астаны Женис Касымбек и министр культуры Асхат Оралов.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Юная болельщица Арина приехала на турнир из Алматы.

"Теннисом я занимаюсь уже пять лет. Мне очень нравится игра Елены Рыбакиной. Смотрю все её матчи по телевизору. Она такая красивая и сильная, хочется быть похожей на неё", - говорит Арина.

Подруга девочки Вита рассказала, что теннисом начала заниматься случайно. Когда ей было три года, они с мамой гуляли по парку в Алматы, где проходил теннисный конкурс. Так ей предложили прийти на занятия.

"Мне очень нравятся Елена Рыбакина и Ярослава Шведова. У Елены на подачах эйсы, у Ярославы мощная подача слева", - сказала Вита.

Другая болельщица из Алматы Сафия приехала в Астану с родителями.

"Теннис – это мой любимый вид спорта. Мне нравятся наши казахстанские теннисисты. Беру пример с Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой. У них мощный удар на подачах, и они показывают красивый теннис", - сказала она

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Самые активные на трибунах теннисного корта – члены фан-клуба федерации тенниса.

Он существует уже десять лет, рассказал один из участников Еркебулан.

"Мы поддерживаем сборную и на домашних матчах, и на выездах. Последний турнир, на который мы выезжали – это Кубок Дэвиса в Чили в феврале. Думаю, что наши теннисисты знают нас уже в лицо. Встречались с ними лично. Юля вне поля очень яркая и харизматичная, Лена и Анна поскромнее", - говорит Еркебулан.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В первый день турнира Юлия Путинцева одержала победу над 19-ой ракеткой мира Магдой Линет. Счет встречи - 7:5, 6:3. Встреча длилась час и 47 минут. Юлия уступала по ходу первого сета, однако отыграла три сетбола и сделала камбэк.

Фото: КТФ

После матча она уделила внимание болельщикам, раздала автографы. Желающих было очень много.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла против обыграла Вероники Фальковски. Казахстанка выиграла в двух сетах - 6:3, 6:4. Встреча длилась один час и 26 минут. Казахстанка сделала четыре эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница отыграла без двойных ошибок, выполнив при этом одну подачу навылет.

Фото: КТФ

На заключительный день турнира запланировано проведение двух одиночных матчей, а также одного парного:

Елена Рыбакина - Магда Линетт

Юлия Путинцева - Вероника Фальковская

Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская.