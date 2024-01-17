Победой завершился первый матч Бактиера Зайнутдинова в Кубке Турции
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Стамбульский "Бешикташ" одержал уверенную победу над "Эюпспором" (Д2) в 1/16 финала Кубка Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч закончился победой "Бешикташа" со счетом 4:0. На 16-й минуте счет в матче открыл Салих Учан, на 36-й пенальти реализовал Дженк Тосун, а на 67-й он же забил третий гол своей команды. Точку в матче на 87-й минуте поставил Анте Ребич. Казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бактиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел весь матч на позиции центрального защитника.
Всего в этом сезоне Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 24 матча, в которых забил один мяч. Что касается выступлений его команды в чемпионате Турции, то после 20 игр "Бешикташ" идет на четвертом месте, но отставание от лидера, "Фенербахче", составляет уже 18 очков.
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