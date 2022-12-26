Победный бой Головкина попал в топ-5 лучших поединков 2022 года

Фото: mnews.kz

Бой казахстанца Геннадия Головкина против японца Риоты Мураты, состоявшийся в апреле, вошел в топ-5 поединков года по версии стриминговой платформы DAZN, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Vesti.kz.

Их поединок за три титула в среднем весе IBF, IBO и WBA Super, которым владел Мурата, прошел в апреле в Сайтаме (Япония) и завершился победой Головкина нокаутом в девятом раунде.

Наряду с поединком Головкин - Мурата DAZN отметил следующие поединки: Ли Вуд - Майкл Конлан, Кэти Тейлор - Аманда Серрано, Сауль "Канело" Альварес - Дмитрий Бивол и Хуан Франсиско Эстрада - Роман Гонсалес.