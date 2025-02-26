Депутаты мажилиса предложили ввести единовременные выплаты победителям международных конкурсов научных проектов. Размер максимальной выплаты для победителей таких конкурсов составит около 6 миллионов тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Кроме того, предлагается поощрять педагогов, которые занимались их подготовкой. К примеру, за первое место учителя получат по 500 тысяч тенге.

"На наш взгляд, это очень важная норма. Эта мера позволит повысить научный потенциал молодежи и энтузиазм талантливых учеников", - сказал Асхат Аймагамбетов.

В законопроекте также предусмотрены поправки, регулирующие вопрос ранжирования вузов. Это означает, что теперь казахстанские вузы будут делить на сильные и менее сильные по качеству образования. Соответственно, государство будет оказывать поддержку образовательным учреждениям больше или меньше - в зависимости от их уровня.