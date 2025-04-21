Победители конкурса "Серпер" объявлены в Астане
Конкурс направлен на популяризацию национального искусства и поддержку молодых талантов.
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В Астане прошел финал первого республиканского конкурса национального искусства "Серпер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.
Конкурс направлен на популяризацию национального искусства и поддержку молодых талантов. Заявки для участия подали более 70 человек. Творческое состязание проходило по 6 номинациям.
Первый этап конкурса прошёл в онлайн-формате: жюри рассмотрело видеозаписи участников, по результатам которых 42 претендента прошли во второй тур. В финале конкурсанты представили свои номера перед профессиональным жюри. По итогам прослушиваний были определены лучшие из лучших, а самые талантливые участники были награждены во время торжественного гала-концерта.
Фото: МКИ РК
По решению жюри победителями конкурса стали:
Номинация "Домбыра":
1 место: Айшолпан Қасымова
2 место: Ақбөкен Темір
3 место: Мейірбек Әзімбаев
Специальный диплом имени Нургисы Тлендиева за исполнительское мастерство получил Нұрдәулет Сағатбек.
Номинация "Қобыз":
1 место: Айгерим Ахметжанова
2 место: Анарбек Мырзабай
3 место: Жалғас Нұрашев
Номинация "Сыбызғы":
1 место: Аслан Гумаров
2 место: Асқат Сағат
3 место: Ерлан Саду
Номинация "Шертер":
1 место: Уали Мұратқазин
2 место: Ерік Шамшиден
3 место: Тұрар Жарылхапов
Специальный диплом имени Жаркын Шакарима за мастерское исполнение народных кюев получил Арон Жубангалиев.
Номинация "Жетіген":
1 место: Айгерим Караменова
2 место: Данагуль Гинаятова
3 место: Акжунус Мурзагельдина
Специальный диплом имени Болата Сарыбаева за мастерскую обработку народных песен на инструменте жетіген получила Назерке Темірбекова.
Номинация "Прима қобыз":
1 место: Ажар Хуан
2 место: Гүлдара Нариман
3 место: Алина Ауесхан
Специальный диплом имени Меруерт Каленбаевой получила Нұрайлым Әбді.
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