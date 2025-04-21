  • 21 Апреля, 08:48
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Победители конкурса "Серпер" объявлены в Астане

Конкурс направлен на популяризацию национального искусства и поддержку молодых талантов.

Сегодня, 07:38
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МКИ РК Сегодня, 07:38
Сегодня, 07:38
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Фото: МКИ РК

В Астане прошел финал первого республиканского конкурса национального искусства "Серпер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.

Конкурс направлен на популяризацию национального искусства и поддержку молодых талантов. Заявки для участия подали более 70 человек. Творческое состязание проходило по 6 номинациям.

Первый этап конкурса прошёл в онлайн-формате: жюри рассмотрело видеозаписи участников, по результатам которых 42 претендента прошли во второй тур. В финале конкурсанты представили свои номера перед профессиональным жюри. По итогам прослушиваний были определены лучшие из лучших, а самые талантливые участники были награждены во время торжественного гала-концерта.

Фото: МКИ РК
 
По решению жюри победителями конкурса стали:

Номинация "Домбыра":

1 место: Айшолпан Қасымова
2 место: Ақбөкен Темір
3 место: Мейірбек Әзімбаев

Специальный диплом имени Нургисы Тлендиева за исполнительское мастерство получил Нұрдәулет Сағатбек.
 
Номинация "Қобыз":

1 место: Айгерим Ахметжанова
2 место: Анарбек Мырзабай
3 место: Жалғас Нұрашев
 
Номинация "Сыбызғы":

1 место: Аслан Гумаров
2 место: Асқат Сағат
3 место: Ерлан Саду
 
Номинация "Шертер":

1 место: Уали Мұратқазин
2 место: Ерік Шамшиден
3 место: Тұрар Жарылхапов

Специальный диплом имени Жаркын Шакарима за мастерское исполнение народных кюев получил Арон Жубангалиев.
 
Номинация "Жетіген":

1 место: Айгерим Караменова
2 место: Данагуль Гинаятова
3 место: Акжунус Мурзагельдина

Специальный диплом имени Болата Сарыбаева за мастерскую обработку народных песен на инструменте жетіген получила Назерке Темірбекова.
 
Номинация "Прима қобыз":

1 место: Ажар Хуан
2 место: Гүлдара Нариман
3 место: Алина Ауесхан  

Специальный диплом имени Меруерт Каленбаевой получила Нұрайлым Әбді.

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