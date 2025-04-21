В Астане прошел финал первого республиканского конкурса национального искусства "Серпер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.

Конкурс направлен на популяризацию национального искусства и поддержку молодых талантов. Заявки для участия подали более 70 человек. Творческое состязание проходило по 6 номинациям.

Первый этап конкурса прошёл в онлайн-формате: жюри рассмотрело видеозаписи участников, по результатам которых 42 претендента прошли во второй тур. В финале конкурсанты представили свои номера перед профессиональным жюри. По итогам прослушиваний были определены лучшие из лучших, а самые талантливые участники были награждены во время торжественного гала-концерта.

Фото: МКИ РК



По решению жюри победителями конкурса стали:

Номинация "Домбыра":

1 место: Айшолпан Қасымова

2 место: Ақбөкен Темір

3 место: Мейірбек Әзімбаев

Специальный диплом имени Нургисы Тлендиева за исполнительское мастерство получил Нұрдәулет Сағатбек.



Номинация "Қобыз":

1 место: Айгерим Ахметжанова

2 место: Анарбек Мырзабай

3 место: Жалғас Нұрашев



Номинация "Сыбызғы":

1 место: Аслан Гумаров

2 место: Асқат Сағат

3 место: Ерлан Саду



Номинация "Шертер":

1 место: Уали Мұратқазин

2 место: Ерік Шамшиден

3 место: Тұрар Жарылхапов

Специальный диплом имени Жаркын Шакарима за мастерское исполнение народных кюев получил Арон Жубангалиев.



Номинация "Жетіген":

1 место: Айгерим Караменова

2 место: Данагуль Гинаятова

3 место: Акжунус Мурзагельдина

Специальный диплом имени Болата Сарыбаева за мастерскую обработку народных песен на инструменте жетіген получила Назерке Темірбекова.



Номинация "Прима қобыз":

1 место: Ажар Хуан

2 место: Гүлдара Нариман

3 место: Алина Ауесхан

Специальный диплом имени Меруерт Каленбаевой получила Нұрайлым Әбді.