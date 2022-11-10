Победителей международных олимпиад могут освободить от выпускных экзаменов

Фото: пресс-службы Министерства просвещения РК

Победителей международных олимпиад – отличников учёбы, претендующих на "Алтын белгі", могут освободить от выпускных экзаменов вслучае необходимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Министерство просвещения инициировало поправки в действующий приказ о выдаче выпускникам школ знака отличника учёбы "Алтын Белгі". С этого учебного года претенденты, которые являются отличниками учёбы и победителями международных олимпиад по общеобразовательным предметам за последние три года, в случае необходимости, будут освобождены от выпускных экзаменов, и при этом, получат знак отличия.

Выпускники 11 классов могут быть освобождены от итоговой аттестации, в случае участия в учебно-тренировочных сборах для подготовки к международным олимпиадам.

"Ранее, если претенденты на знак "Алтын белгі" – победители международных олимпиад, во время итоговой аттестации находились на летних учебно-тренировочных сборах и готовились к международным олимпиадам и соревнованиям, и не сдавали экзамены, они автоматически лишались знака "Алтын белгі". Теперь же они смогут его получить. Для этого необходимо иметь оценки "отлично". Сейчас мы проводим повсеместную работу для того, чтобы поддержать одаренных детей. И это изменение тоже принято в интересах детей", - отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

Напомним, что в этом году по поручению Президента страны 27 призёров международных предметных олимпиад впервые получили премии на сумму более 76 миллионов тенге. Также им предоставлены гранты для обучения в отечественных вузах.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получает денежное вознаграждение в размере 1500 минимальных расчётных показателей, серебряную медаль – 1000, за бронзовую вручают сертификат на 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получают и педагоги-наставники, подготовившие школьников к олимпиадам.