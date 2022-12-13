Победителей конкурса "Жас өрен" наградили в Астане

В Астане чествовали победителей Республиканского конкурса "Жас өрен" среди композиторов и поэтов, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс был посвящён Году детей и проводился с 15 июля по 15 октября при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Основная цель проекта - продвижение духовно-нравственных ценностей через популяризацию отечественных произведений для детей, пополнение репертуара детских песен и стихов, а также обеспечение доступности произведений детских композиторов и поэтов Казахстана для дошкольных и школьных организаций, музыкальных учреждений и сельских библиотек.

Приветствуя победителей, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Салтанат Турсынбекова отметила, что проведение конкурса имеет особое значение в Год детей.

"Очень важно создание культурных продуктов, формирующих любовь к Отечеству, высокие патриотические намерения. Немаловажно и поддерживать отечественных авторов, стремящихся вносить свой вклад в это дело через произведения искусства. Участие в конкурсе более 400 заявок свидетельствует о возрастающей востребованности духовно-нравственного роста и самореализации в обществе", - подчеркнула она.

Конкурс не ограничивал участников по профессиональным и возрастным особенностям, поэтому вызвал отклик и у школьников, и у людей старшего поколения. На суд жюри представили 405 заявок, 204 произведения, 133 из них - поэзия, 71 - песня.

В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели культуры и искусства, общественники, представители госорганизаций.

Церемония награждения лауреатов состоялась на праздничном Гала-концерте, посвящённом Дню Независимости Казахстана.

Гран-при конкурса досталось Эльмире Дехгани из Алматы. Она выпускница отделения хорового дирижирования Государственной консерватории имени Курмангазы, музыкальный продюсер, композитор.

Номинация "Песни для детей":

I - место

Абдинуров Алиби – старший преподаватель кафедры композиции Казахского Национального университета искусств. Композитор, дирижер, музыковед (Астана).

II - место

Рыспанбетов Самат – певец (Алматы).

Бекжан Қайратұлы - преподаватель вокального отделения медиа центра "Бақжұлдыз" (Талдыкорган).

III - место

Есебаев Бауыржан – Заслуженный деятель культуры РК, поэт, музыкант, продюсер (Алматинская область).

Доспай Нұрислам – учащийся 9 класса Казахского Национального университета искусств. Класс – труба (Астана).

Номинация "Детская поэзия":

I - место

Байбуланова Жадыра – старший редактор отдела программ телеканала "Хабар24" (Астана).

II - место



Хасанов Серікбол – член Союза писателей Казахстана. Главный редактор республиканской газеты "Мұнара" (Астана).

Тілеубергенов Достық – член Союза пистателей Казахстана (Кызылординская область).

III - место



Алимжанов Баянгали – поэт, писатель, драматург, жыршы-жырау, кинорежиссер, сценарист, актёр, критик, сатирик (Акмолинская область).

Бердалы Назира – ведущая телеканала "Сарасөз" (Астана).